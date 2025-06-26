Η ρυθμιστική αρχή φαρμάκων του Ηνωμένου Βασιλείου ξεκίνησε έρευνα για την ασφάλεια των ενέσεων κατά της παχυσαρκίας μετά την εμφάνιση παγκρεατίτιδας σε εκατοντάδες Βρετανούς, με αποτέλεσμα δέκα άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ο Οργανισμός Ρύθμισης Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας (MHRA) δήλωσε ότι έχει λάβει περισσότερες από 560 αναφορές ανθρώπων που εμφάνισαν φλεγμονή στο πάγκρεας μετά τη λήψη των λεγόμενων ενέσεων «GLP-1» από τότε που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά. Δέκα περιπτώσεις αποδείχθηκαν θανατηφόρες.

Αυτά τα φάρμακα χρησιμοποιούνται συχνά για την απώλεια βάρους, αλλά ορισμένα από αυτά έχουν εγκριθεί κυρίως για τη θεραπεία του διαβήτη τύπου 2.

Η MHRA καλεί τώρα τους χρήστες που εισάγονται στο νοσοκομείο με παγκρεατίτιδα να αναφέρουν την παρενέργεια στις αρχές χρησιμοποιώντας.

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης μπορούν επίσης να υποβάλουν αναφορά εκ μέρους των ασθενών.

