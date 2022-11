Έρχονται νέα εντάλματα για τον βιασμό της 12χρονης στον Κολωνό- Άλλους δύο άνδρες αναγνώρισε το κορίτσι Ελλάδα 06:25, 02.11.2022 linkedin

Τα δύο επίπεδα της αστυνομικής έρευνας- Στον οίκο ανοχής που εξέδιδε το παιδί ο Μίχος επικεντρώνονται πλέον οι αστυνομικοί μετά τη συμπληρωματική κατάθεση της 12χρονης