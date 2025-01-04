Τραγωδία στο Κιλκίς: Εργάτης έπεσε από σκεπή Δημοτικού Σχολείου και σκοτώθηκε

Τραγικό θάνατο βρήκε, περίπου στις 13:00, 59χρονος εργάτης, όταν έπεσε από ύψος κατά τη διάρκεια εργασιών που εκτελούνταν στη στέγη του παλιού δημοτικού σχολείου στο Παλατιανό του Κιλκίς.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 59χρονος φαίνεται πως πάτησε σε καδρόνι του ξύλινου σκελετού της σκεπής το οποίο έσπασε με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο του Κιλκίς όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Στο συγκεκριμένο κτίριο είχε ξεσπάσει πυρκαγιά τον περασμένο Νοέμβριο και αυτό το διάστημα εκτελούνταν εργασίες επισκευής. Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κιλκίς.
