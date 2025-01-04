Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, σε ανακοίνωσή της, χαρακτηρίζει θετικό εν μέρει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για τη βία κατά των γυναικών, αλλά παράλληλα διατυπώνει και ενστάσεις επί ορισμένων άρθρων του.

Το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης αφορά την «αντιμετώπιση νέων μορφών βίας κατά των γυναικών -ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1385 - Πρόσθετες ρυθμίσεις στον νόμο περί ενδοοικογενειακής βίας - Αναδιοργάνωση των ιατροδικαστικών υπηρεσιών - Ενίσχυση της λειτουργίας της Eurojust - Μέτρα για την προστασία των ανηλίκων και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας - Δικονομικές διατάξεις αρμοδιότητας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και άλλες ρυθμίσεις», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Το δικηγορικό Σώμα καταδικάζει απερίφραστα τα φαινόμενα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, συμβάλει στην αποτελεσματική αντιμετώπισή τους και στηρίζει έμπρακτα τις γυναίκες-θύματα με την παροχή νομικής βοήθειας, έχοντας υπογράψει προς τούτο με τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας σχετικά Πρωτόκολλα Συνεργασίας», προστίθεται.

Η Συντονιστική Επιτροπή εκφράζει την αντίθεσή της επειδή το πολυνομοσχέδιο «τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση εντός της εορταστικής περιόδου και για σύντομο χρονικό διάστημα, κάτι που δεν επιτρέπει την ουσιαστική συμμετοχή στη διαβούλευση, κατά παράβαση των αρχών της καλής νομοθέτησης».

Ακόμη, εκφράζει «τις έντονες αντιρρήσεις της σε σειρά διατάξεων του εν λόγω σχεδίου νόμου που αναφέρονται σε νέες τροποποιήσεις του ΠΚ και του ΚΠΔ, οι οποίες εισάγουν εξαιρετικό δίκαιο, παραβιάζουν το τεκμήριο αθωότητας, τη διάκριση των εξουσιών, την αρχή της αναλογικότητας, δημιουργούν κίνδυνο καταχρηστικής χρησιμοποίησης των προβλεπόμενων μέτρων και έρχονται σε αντίθεση ιδίως με τα άρθρα 5, 6 και 25 του Συντάγματος και 5 και 6 της ΕΣΔΑ».

Τέλος, η Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε να:

«1. Ζητήσει άμεσα συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης για να παρουσιάσει αναλυτικά τις θέσεις του δικηγορικού Σώματος επί των διατάξεων του σχεδίου νόμου, ενόψει της κατάθεσής του στη Βουλή και

2. διοργανώσει πανελλαδική διαδικτυακή εκδήλωση την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2025 και ώρα 17:00, με ομιλητές - εισηγητές διακεκριμένους ποινικολόγους και ακαδημαϊκούς, προκειμένου να ενημερωθούν οι συνάδελφοι για τις προωθούμενες σχετικές διατάξεις».

Πηγή: skai.gr

