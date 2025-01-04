Θεοφάνεια: Τι αλλάζει στο δρομολόγιο «Ασκληπιείο Βούλας - Αγ. Τριάδα Πειραιά» του Τραμ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα υπάρξουν τη Δευτέρα 06/01/2025 στα δρομολόγια του τραμ, στη Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας - Αγ. Τριάδα Πειραιά», λόγω της τελετής κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού στον Πειραιά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΣΤΑΣΥ στη Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας - Αγ. Τριάδα Πειραιά» από την έναρξη της λειτουργίας έως τη 1 το μεσημέρι τα δρομολόγια θα έχουν προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» και θα πραγματοποιούν τη διαδρομή Ασκληπιείο Βούλας - ΣΕΦ - Ασκληπιείο Βούλας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

