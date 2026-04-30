SEAJETS: «Στο πλευρό του τραυματία ναύκληρου» – Σε εξέλιξη η διερεύνηση του περιστατικού

Τη λύπη της για τoν τραυματισμό μέλους πληρώματός της, εξέφρασε με ανακοίνωσή της η SEAJETS, μετά το περιστατικό που σημειώθηκε χθες Τετάρτη 29 Απριλίου σε πλοίο του στόλου της.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, ο ναύκληρος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, λαμβάνοντας την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, ενώ η κατάστασή του παραμένει σταθερή.

«Είμαστε δίπλα στον άνθρωπο μας και σε συνεχή επικοινωνία με την οικογένειά του, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη. Από την πρώτη στιγμή έχουν κινηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού, συνεργαζόμενοι με τις αρμόδιες αρχές. Η προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων μας είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα», επισημαίνει η εταιρεία.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα ο 43χρονος ημεδαπός ναυτικός, τραυματίστηκε όταν έπεσε από σκαλωσιά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αλοννήσου, ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή του.

Με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου και συνεχίζεται η νοσηλεία του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

