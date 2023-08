Σταϊκούρας: Περισσότερα λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη από το Σεπτέμβριο Ελλάδα 13:42, 30.08.2023 linkedin

Ο κ. Σταϊκούρας σημείωσε ότι κατατέθηκε στη Βουλή η σύμβαση για την προμήθεια 250 ηλεκτρικών λεωφορείων, εκ των οποίων τα 110 σχεδιάζεται να ενταχθούν στον στόλο του ΟΑΣΘ.