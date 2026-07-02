bwin και Στέγη Φωτεινή: Ένα καλοκαιρινό γεύμα γεμάτο ανθρώπινες στιγμές

Με καλοκαιρινή διάθεση, η bwin και η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή», μιας από τις δυο Στέγες της ΠΟΡΤΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ανανέωσαν το καθιερωμένο τους ραντεβού, σε μια συνάντηση γεμάτη χαμόγελα, ζεστασιά και ουσιαστική ανθρώπινη επαφή. Διαμένοντες, φροντιστές και η εθελοντική ομάδα της bwin πέρασαν ένα όμορφο μεσημέρι, αντάλλαξαν ευχές για το καλοκαίρι και επιβεβαίωσαν τη σταθερή και διαχρονική συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μέσα από κοινές δράσεις με κοινωνικό αποτύπωμα και συνέχεια στον χρόνο.

Η σχέση της bwin με την ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ και ιδιαίτερα με τη Στέγη «Φωτεινή» έχει διαμορφωθεί ως μια σταθερή συνεργασία, που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τη συνέπεια και την αμοιβαία εκτίμηση. Κάθε κοινή δράση λειτουργεί ως αφορμή για επικοινωνία, ανταλλαγή εμπειριών και ανάπτυξη ουσιαστικών δεσμών, που ξεπερνούν τον τυπικό χαρακτήρα μιας εθελοντικής πρωτοβουλίας.

Σημαντικό ρόλο σε αυτή την πορεία διαδραματίζει η εθελοντική ομάδα της bwin, η οποία συμμετέχει ενεργά σε κάθε δράση, προσφέροντας χρόνο, ενέργεια και, πάνω απ' όλα, ανθρώπινη παρουσία. Μέσα από τη διαρκή συμμετοχή της, αποδεικνύει ότι ο εθελοντισμός αποκτά πραγματική αξία όταν έχει συνέχεια, συνέπεια και χτίζει δεσμούς που αντέχουν στον χρόνο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα ζεστό και φιλικό κλίμα, προσφέροντας σε όλους την ευκαιρία να περάσουν ποιοτικό χρόνο μαζί πριν την καλοκαιρινή περίοδο. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν, αντάλλαξαν νέα από την καθημερινότητά τους και μοιράστηκαν ευχές για το καλοκαίρι, ενώ δεν έλειψαν οι αυθόρμητες στιγμές αλληλεπίδρασης, γέλιου και συγκίνησης. Για ακόμη μία φορά, αναδείχθηκε η σημασία της ανθρώπινης επαφής και της διατήρησης σταθερών σχέσεων μέσα από κοινές δράσεις.

Η Γενική Διευθύντρια της bwin Greece, Ιωάννα Μπερίου, τόνισε: «Κάθε συνάντηση με τη Στέγη Φωτεινή μάς υπενθυμίζει ότι οι πιο ουσιαστικές σχέσεις χτίζονται με συνέπεια, σεβασμό και αληθινό ενδιαφέρον. Για όλους εμάς στη bwin, ο εθελοντισμός αποτελεί διαρκή δέσμευση και τρόπο να στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους με πράξεις που έχουν αξία».

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα κοινωνικής υπευθυνότητας της bwin, που επενδύει διαχρονικά σε δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και υλοποιώντας πρωτοβουλίες με διάρκεια και ουσία.

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Πηγή: skai.gr

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