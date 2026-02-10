Λογαριασμός
Πρυτανικές αρχές ΑΠΘ: «Εκτός του πανεπιστημιακού campus τα επεισόδια»

 «Δεν υπάρχει καμία φθορά δημόσιας περιουσίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και καμία εκδήλωση βίας», σημειώνουν οι Πρυτανικές Αρχές

ΑΠΘ

«Μετά από την επίσημη έκθεση των διοικητικών υπηρεσιών ανακοινώνουμε ότι δεν υπάρχει καμία φθορά δημόσιας περιουσίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και καμία εκδήλωση βίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου.

Επισημαίνεται δε, πως «οποιαδήποτε επεισόδια και παραβατική κοινωνική συμπεριφορά συνέβη εκτός του πανεπιστημιακού campus».

