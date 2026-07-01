Πανελλαδικές: Τα σημεία-κλειδιά του Μηχανογραφικού - Παγίδες και ευκαιρίες για τους υποψηφίους

Της Μαρίνας Ζιώζιου

mzioziou@skai.gr

Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών των Πανελλαδικών, έρχεται για τους υποψηφίους μία από τις σημαντικότερες διαδικασίες: η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού. Πρόκειται για έναν δυσεπίλυτο γρίφο, καθώς οι μαθητές και οι απόφοιτοι καλούνται να αποφασίσουν το πρώτο τους βήμα για το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό τους μέλλον.

Σε αυτήν τη διαδικασία, κάθε υποψήφιος καλείται να συνδυάσει πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες: τις επιθυμίες του, τις βαθμολογικές του επιδόσεις, τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειάς του, αλλά και τις προοπτικές που ανοίγει κάθε επιλογή σπουδών.

Ο Δρ Χρήστος Ταουσάνης, Ιδρυτής και Επιστημονικός Διευθυντής της EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας, επισημαίνει ότι η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού είναι μια διαδικασία που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Όπως τονίζει, δεν πρέπει να εξελιχθεί σε μια επιπόλαιη ή διεκπεραιωτική επιλογή, βασισμένη σε πρόχειρες υποδείξεις και συμβουλές από ανθρώπους που δεν διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία και εξειδίκευση.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις υποψηφίων που, λόγω ενός πρόχειρα συμπληρωμένου Μηχανογραφικού, δεν αξιοποίησαν σωστά τα μόριά τους. Με βάση αυτά τα δεδομένα, ο Δρ Χρήστος Ταουσάνης παραθέτει βασικές αρχές που πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν οι φετινοί υποψήφιοι.

Μελετήστε όλα τα τμήματα στα οποία έχετε πρόσβαση

Το πρώτο βήμα πριν από οποιαδήποτε επιλογή είναι η προσεκτική μελέτη των τμημάτων στα οποία έχει πρόσβαση ο υποψήφιος, ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο ή τον τομέα του.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξετάσουν όλα τα τμήματα που μπορούν να δηλώσουν, εφόσον δεν τους περιορίζει η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής. Πολλοί μαθητές έχουν χάσει σημαντικές ευκαιρίες, επειδή αγνόησαν σχολές που, αν και αρχικά δεν τους τράβηξαν την προσοχή, θα μπορούσαν να τους οδηγήσουν στον κλάδο που πραγματικά τους ενδιαφέρει.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι επαγγελματικά δικαιώματα φιλολόγου μπορεί να αποκτήσει κάποιος όχι μόνο από ένα τμήμα Φιλολογίας, αλλά και από ένα τμήμα Φιλοσοφίας. Αντίστοιχα, από το τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών μπορεί κανείς να ασχοληθεί με τη Ναυπηγική και τη Ναυτιλία, ενώ παράλληλα διατηρεί τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με κάθε άλλο απόφοιτο μηχανολόγο πολυτεχνικού τμήματος. Πρόκειται για πληροφορίες που μπορούν να οδηγήσουν σε πιο έξυπνες και ουσιαστικές αποφάσεις. Γι’ αυτό, η γνώση του τι πραγματικά προσφέρει κάθε σχολή είναι καθοριστική.

Μην αφήνετε τις περσινές βάσεις να καθορίσουν τις επιλογές σας

Ένα από τα συχνότερα λάθη στη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού είναι η υπερβολική προσκόλληση στις περσινές βάσεις ή στις προβλέψεις για τις φετινές.

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να ιεραρχούν τις προτιμήσεις τους μόνο με βάση το πού κινήθηκαν οι βάσεις την προηγούμενη χρονιά. Αντίθετα, είναι σημαντικό να δημιουργήσουν πιθανά σενάρια και ένα «δίχτυ ασφαλείας», υπολογίζοντας επιλογές τόσο στην περίπτωση που έχουν περισσότερα μόρια όσο και στην περίπτωση που έχουν λιγότερα από όσα εκτιμούν ότι θα απαιτηθούν.

Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει το εύρος των επιλογών και μειώνεται ο κίνδυνος να αποκλειστούν σχολές που θα μπορούσαν να αποδειχθούν σημαντικές ευκαιρίες.

Εάν η διαδικασία αυτή φαίνεται δύσκολη ή σύνθετη, οι υποψήφιοι μπορούν να αξιοποιήσουν ειδικά λογισμικά που διατίθενται για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού. Τα εργαλεία αυτά μπορούν να βοηθήσουν όχι μόνο στην καταγραφή των επιλογών, αλλά και στη δημιουργία πιθανών σεναρίων, με βάση την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και τις αυξομειώσεις των μορίων ανά πεδίο ή τομέα.

Δεν αρκεί το «κάνε αυτό που αγαπάς»

Η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού δεν μπορεί να βασιστεί μόνο σε γενικές φράσεις, όπως «κάνε αυτό που αγαπάς» ή «διάλεξε αυτό που σου αρέσει». Η προσωπική επιθυμία είναι σημαντική, όμως δεν αρκεί από μόνη της.

Ο υποψήφιος πρέπει να ιεραρχήσει τι είναι πραγματικά σημαντικό για εκείνον και να συνδυάσει διαφορετικές παραμέτρους. Μπορεί, για παράδειγμα, να αγαπά εξίσου την επιστήμη της Θεολογίας και την επιστήμη της Φιλολογίας, όμως θα πρέπει να συνυπολογίσει ποια από τις δύο επιλογές έχει καλύτερη απασχολησιμότητα.

Η επιλογή μιας επιστήμης με περιορισμένες θέσεις εργασίας μπορεί να δυσκολέψει σημαντικά τη μελλοντική πορεία ενός νέου ανθρώπου. Από την άλλη πλευρά, η επιλογή μιας σχολής όπως η Ιατρική, χωρίς ο υποψήφιος να επιθυμεί πραγματικά να γίνει γιατρός ή να κινηθεί σε συναφές επαγγελματικό πεδίο, δεν αποτελεί αντιπροσωπευτική προοπτική της συγκεκριμένης σχολής.

Όπως υπογραμμίζεται, δεν «κάνουμε από παντού τα πάντα», ούτε επιλέγουμε σπουδές χωρίς να ονειρευόμαστε ή να στοχεύουμε σε κάποιον κλάδο. Ο σχεδιασμός της σταδιοδρομίας συνδυάζει σπουδές και επάγγελμα.

Στόχος είναι ο υποψήφιος να ανακαλύψει τι θέλει, να γνωρίζει με ακρίβεια τις δυνατότητες που του ανοίγονται και να πληροφορηθεί από ειδικούς επιστήμονες πώς μπορεί στο μέλλον να κινηθεί διεπιστημονικά. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να χαράξει μια πιο στοχευμένη και ευέλικτη επαγγελματική πορεία, που θα ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές του, δίνοντάς του παράλληλα τη δυνατότητα να ξεχωρίσει.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον

Ένα ακόμη βασικό σημείο είναι ο σχεδιασμός της σταδιοδρομίας με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να κάνουν επιλογές μόνο με βάση το τι βλέπουν σήμερα, αλλά και με βάση το τι έρχεται.

Σαφώς, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με απόλυτη ασφάλεια τι θα συμβεί στην αγορά εργασίας τα επόμενα 10 ή 20 χρόνια. Ωστόσο, έμπειροι ερευνητές και φορείς είναι σε θέση να διαγνώσουν τάσεις σε πολλούς κλάδους, να εντοπίσουν καινοτόμες εξειδικεύσεις και να τις παρουσιάσουν σε μαθητές και γονείς.

Οι σημερινοί υποψήφιοι θα απευθυνθούν, σε γενικές γραμμές, στην αγορά εργασίας του 2030-2035. Επομένως, οι επιλογές τους πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ποια πεδία δείχνουν να προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες στην επιστήμη και στην απασχόληση.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Ένας υποψήφιος μπορεί να το επιλέξει επειδή του ταιριάζει, αλλά και επειδή του προσφέρει σημαντικές γνώσεις για δυναμικά πεδία, όπως η τρισδιάστατη πραγματικότητα, η τεχνητή νοημοσύνη, η πληροφορική, η επικοινωνία και ο πολιτισμός. Στόχος είναι οι υποψήφιοι να ανακαλύψουν, μέσα από τους τομείς και τα πεδία που τους αρέσουν, ποια από αυτά μπορούν να τους προσφέρουν και ένα ευοίωνο μέλλον.

Τι προσφέρει κάθε τμήμα πίσω από τον τίτλο του

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η ουσιαστική μελέτη του τι προσφέρει κάθε τμήμα πίσω από τον τίτλο του. Πολλές φορές οι υποψήφιοι σχηματίζουν άποψη μόνο από την ονομασία μιας σχολής, χωρίς να εξετάζουν το πρόγραμμα σπουδών, τις κατευθύνσεις, τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις δυνατότητες εξειδίκευσης.

Σήμερα υπάρχουν προγράμματα σπουδών που κρύβουν μοναδικές ευκαιρίες. Για παράδειγμα, στο τμήμα Φιλοσοφίας Κρήτης υπάρχει νέο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών για τη Φιλοσοφία και τη Διακυβέρνηση της Τεχνολογίας, το οποίο προετοιμάζει καινοτόμα στελέχη για τη νέα εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στο τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, οι υποψήφιοι συναντούν ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον και διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών, που συνδυάζει την πληροφορική, την επικοινωνία και τον πολιτισμό. Αντίστοιχα, το τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας υπηρετεί το πεδίο των logistics, έναν κλάδο με σημαντικές προοπτικές. Η μελέτη αυτών των στοιχείων μπορεί να αλλάξει την οπτική ενός υποψηφίου και να τον οδηγήσει σε πιο συνειδητές επιλογές.

Η πρώτη μεγάλη επιλογή, όχι η τελική απόφαση

Η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού και ο σχεδιασμός των πρώτων βημάτων από την ηλικία των 17 ή 18 ετών δεν είναι εύκολη απόφαση. Ωστόσο, δεν είναι και η τελική απόφαση για τη ζωή ενός νέου ανθρώπου.

Σε αυτήν τη φάση, ο σκοπός είναι ο υποψήφιος να «εξαργυρώσει» με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την προσπάθεια που κατέβαλε και τα μόρια που συγκέντρωσε. Να βάλει γερά θεμέλια για τα επόμενα βήματά του και να ανοίξει δρόμους που θα τον φέρουν πιο κοντά στα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά του όνειρα.

Παλαιότερα, πολλοί μαθητές έπρεπε να λάβουν αυτήν την απόφαση χωρίς ουσιαστική βοήθεια. Σήμερα, εξειδικευμένοι επιστήμονες διαθέτουν τη σχετική εμπειρία, την τεχνογνωσία και τα απαραίτητα εργαλεία για να βοηθήσουν κάθε νέο άνθρωπο να κάνει πιο σωστές και στοχευμένες επιλογές. Και αυτό, από μόνο του, διευκολύνει σημαντικά τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού.

Όπως προκύπτει από τις επισημάνσεις του Δρ Χρήστου Ταουσάνη, το Μηχανογραφικό δεν είναι απλώς μια λίστα σχολών. Είναι μια διαδικασία που χρειάζεται γνώση, ψυχραιμία, ρεαλισμό και στρατηγική, ώστε κάθε υποψήφιος να κάνει την επιλογή που ταιριάζει καλύτερα στις δυνατότητες, τις επιθυμίες και το μέλλον του.

Διαδικτυακή Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Στο πλαίσιο της έγκυρης ενημέρωσης και υποστήριξης των μαθητών σχετικά με τις επαγγελματικές τους επιλογές, ο κ. Θεόδωρος Καλαϊτζίδης, πρόεδρος του Ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ-AFTER SCHOOL και μαθηματικός, σε συνεργασία με την Career Gate, διοργάνωσαν Διαδικτυακή Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού με θέμα: «Η σωστή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού και οι Σπουδές του Αύριο».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν:

Οι βασικές αρχές ορθής συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου

Χρήσιμες πληροφορίες για όλα τα Επιστημονικά Πεδία του ΓΕΛ και τους Τομείς Σπουδών του ΕΠΑΛ

Ο «χρυσός κανόνας» συμπλήρωσης μηχανογραφικού

Πρακτικές συμβουλές για τη λήψη σωστών εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων

Στόχος της ημερίδας ήταν να προσφέρει στους μαθητές και στις οικογένειές τους αξιόπιστη ενημέρωση σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο, συμβάλλοντας στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία για τις επιλογές που θα καθορίσουν την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πορεία.

Πηγή: skai.gr

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