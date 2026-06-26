Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 2 το μεσημέρι στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Τριπόλεως, στο ρεύμα προς Αθήνα, κοντά στον σταθμό διοδίων Σπαθοβουνίου.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του korinthostv.gr, σημειώθηκε καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν τέσσερα επιβατικά οχήματα και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση των αρχών, με κινητοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ. Τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τους τραυματίες του τροχαίου και τους μεταφέρουν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Η κυκλοφορία στην περιοχή διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις.

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