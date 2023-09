Όλοι Μαζί Μπορούμε: Συγκέντρωση σχολικών ειδών για τα παιδιά των περιοχών που επλήγησαν από την καταιγίδα Daniel Ελλάδα 22:08, 11.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Τα είδη που συγκεντρώνονται είναι τσάντες, μολύβια, τετράδια, στυλό, μαρκαδόροι, χάρακες, μπλοκ ζωγραφικής και όλα όσα χρειάζονται οι μαθητές για το σχολείο τους.