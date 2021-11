Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αρμένιο ομόλογό του Αραράτ Μιρζογιάν (Ararat Mirzoyan) είχε νωρίτερα ο Νίκος Δένδιας. Ο υπουργός Εξωτερικών της Αρμενίας ενημέρωσε τον Ν. Δένδια για την πρόσφατη ένοπλη σύγκρουση μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

I discussed over the phone with #Armenia FM @AraratMirzoyan, who briefed me on the recent fighting between Armenia and Azerbaijan. pic.twitter.com/PxENjxsGhx