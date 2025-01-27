Το ελληνικό ποδόσφαιρο και η οικογένεια του Παναθηναϊκού θρηνούν για την απώλεια του μεγάλου ποδοσφαιριστή Μίμη Δομάζου, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη Παρασκευή σε ηλικία 83 ετών.

Μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης, η οικογένεια αλλά και πλήθος κόσμου, επώνυμοι κι ανώνυμοι φίλοι του Παναθηναϊκού, αλλά και του ελληνικού ποδοσφαίρου, αποχαιρέτησαν στη Μητρόπολη Αθηνών τον «Στρατηγό», τον μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή στην Ιστορία του «τριφυλλιού». Η ταφή γίνεται στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Νωρίτερα το πρωί, η σορός είχε τεθεί για λίγες ώρες σε λαϊκό προσκύνημα, στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχτηκαν νωρίς το πρωί τη Δευτέρας όταν στην πορεία προς τη Μητρόπολη Αθηνών, το αυτοκίνητο που μετέφερε τη σορό του έκανε μια τελευταία στάση έξω από το γήπεδο της Λεωφόρου.

Από τα μεγάφωνα του γηπέδου ακούστηκε ο ύμνος του Παναθηναϊκού, ενώ στα μάτριξ εμφανίστηκε η φωτογραφία του από την εποχή που μεγαλουργούσε στα γήπεδα.

