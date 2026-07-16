Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 11:00 θα πει το πανελλήνιο το τελευταίο «αντίο» στη σπουδαία ηθοποιό του ελληνικού κινηματογράφου Μάρω Κοντού, που έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη λόγω προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε

Η σορός της θα βρίσκεται στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών και θα ακολουθήσει η κηδεία στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Όπως έγινε γνωστό, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης στενός της φίλος, θα εκφωνήσει επικήδειο.

Μάλιστα, ηθοποιός είχε ζητήσει από τον κ. Κακλαμάνη όταν θα βρεθούν ξανά η παρέα τους για φαγητό ή για μπιρίμπα, να τοποθετήσουν μπροστά στην άδεια καρέκλα της ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι.

Η επιθυμία της οικογένειας της αγαπημένης ηθοποιού είναι αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές στο κέντρο βρεφών «Μητέρα» του οποίου υπήρξε πρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

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