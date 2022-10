Κρήτη: Ώρες αγωνίας για την αγνοούμενη γυναίκα – Κυβερνητικό κλιμάκιο στο νησί Ελλάδα 07:20, 16.10.2022 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

3

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον εντοπισμό μίας αγνοούμενης γυναίκας στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας, όπου χθες χτύπησε η φονική κακοκαιρία.