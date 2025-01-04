Κρήτη: 26χρονος σε αμόκ επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο γυναίκες στο Ηράκλειο

Ένας 26χρονος άνδρας συνελήφθη αφού νωρίτερα είχε απειλήσει για άγνωστο λόγο, δύο γυναίκες στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το cretalive, οι γυναίκες 33 και 34 ετών αντίστοιχα, δέχθηκαν την επίθεση χθες το μεσημέρι στον Κόκκινο Πύργο του Δήμου Φαιστού.

Οι δύο αδελφές ενημέρωσαν έγκαιρα την αστυνομία ενώ οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο τον ακινητοποίησαν αφού ο ίδιος όμως πρόλαβε και αυτοτραυματίστηκε με το μαχαίρι.

Ο 26χρονος αλλοδαπός συνελήφθη και μεταφέρθηκε στην Ψυχιατρική του Βενιζελείου.

