Με την επιβατική κίνηση να χτυπά «κόκκινο», κορυφώνεται σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα.

Οι εικόνες από το λιμάνι του Πειραιά αποτυπώνουν χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα για τα νησιά του Αιγαίου και τον Αργοσαρωνικό, προκειμένου να γιορτάσουν τις ημέρες της Ανάστασης στην ύπαιθρο.

Σε πλήρη εξέλιξη η «απόβαση» στα νησιά για το Πάσχα - Φεύγουν πάνω από 20.000 επιβάτες σήμερα

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η κίνηση στα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής έχει «ανεβάσει» ρυθμούς. Στο λιμάνι του Πειραιά (Τζελέπη) έχουν προγραμματιστεί συνολικά 16 αναχωρήσεις, με τον εκτιμώμενο αριθμό των επιβατών να ξεπερνά τους 12.300. Ιδιαίτερα ενισχυμένη είναι η κίνηση και για τον Αργοσαρωνικό, όπου εκτελούνται συνολικά 38 δρομολόγια, εκ των οποίων τα 23 αφορούν συμβατικά οχηματαγωγά πλοία και τα 15 ταχύπλοα και υδροπτέρυγα.

Ανάλογη είναι η εικόνα που μεταδίδεται και από τη Ραφήνα, όπου για α σήμερα έχουν προγραμματιστεί 10 δρομολόγια προς τα κυκλαδίτικα νησιά, μεταφέροντας σχεδόν 5.700 επιβάτες, ενώ εκτελούνται και 4 επιπλέον δρομολόγια με προορισμό το Μαρμάρι. Τέλος, από το λιμάνι του Λαυρίου αναμένεται να αναχωρήσουν 9 πλοία, με την εκτιμώμενη κίνηση να ανέρχεται στους 2.200 ταξιδιώτες.

Το Λιμενικό Σώμα βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή σε όλους τους προβλήτες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή ροή της κυκλοφορίας των οχημάτων και η ασφαλής επιβίβαση των ταξιδιωτών.

Γεμάτα αναχωρούν τα ΚΤΕΛ

Στο απόγειό της βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα, με τις πληρότητες στα υπεραστικά λεωφορεία να αγγίζουν το 100%. Από τους σταθμούς του Κηφισού και των Λιοσίων, τα οχήματα αναχωρούν το ένα μετά το άλλο, ενώ για την κάλυψη της τεράστιας ζήτησης επιστρατεύτηκαν δεκάδες επιπλέον λεωφορεία.

Ήδη από τη Μεγάλη Πέμπτη η κίνηση ήταν καταιγιστική, με αποτέλεσμα να προστεθούν 150 έκτακτα δρομολόγια στον Κηφισό, πέραν των 250 που εκτελούνται καθημερινά. Η αυξημένη προσέλευση συνεχίζεται και σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, με τον σχεδιασμό να περιλαμβάνει τουλάχιστον 40 επιπλέον δρομολόγια για την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στον σταθμό των Λιοσίων, όπου η επιβατική κίνηση παρουσιάζει αύξηση της τάξεως του 10%.

Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην Αθηνών - Κορίνθου

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι το πρωί η κίνηση στην εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου.

Ειδικότερα, το πρόβλημα ξεκινάει πριν από τα διόδια της Ελευσίνας, όπου έχουν σχηματιστεί μεγάλες ουρές, στη συνέχεια τα αυτοκίνητα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, ενώ κατά διαστήματα ακινητοποιούνται, μέχρι και το ύψος των τούνελ στην Κακιά Σκάλα.

Παράλληλα, καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική οδό από κόμβο Ασπροπύργου μέχρι τον κόμβο Μαγούλας.

Καλύτερη είναι η εικόνα στην Αθηνών-Λαμίας όπου παρατηρείται κίνηση στο ύψος της Μεταμόρφωσης και πριν από τα διόδια Αφιδνών.

Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται και σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, η κίνηση των φορτηγών στο ρεύμα εξόδου των εθνικών οδών, από τις 06:00 το πρωί έως τις 16:00 το απόγευμα.

Πηγή: skai.gr

