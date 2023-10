Καρδίτσα: Αίρεται η απαγόρευση κυκλοφορίας σε επαρχιακές οδούς Ελλάδα 12:57, 02.10.2023 linkedin

Αίρεται η απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Παλαμά - Βλοχού όπως και στην επαρχιακή οδό Παλαμά - Ιτέας