ΑΑΔΕ για τη νέα θέση της Π. Τυχεροπούλου: Δεν επιδρά στην επικαλούμενη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης της ΑΑΔΕ, με αφορμή ανακοίνωση του κυρίου Αντώνη Βαγιάνου, δικηγόρου της κ. Παρασκευής Τυχεροπούλου, αναφορικά με τη νέα της θέση, προχώρησε χθες σε διευκρινίσεις ότι «η εν λόγω υπάλληλος τοποθετήθηκε σε θέση με όμοια καθήκοντα με αυτά που είχε κατά το χρόνο μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ».

Υπογραμμίζει επίσης, στην ίδια ανακοίνωση, ότι η τοποθέτησή της στον οργανισμό δεν επιδρά στην επικαλούμενη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Συγκεκριμένα, η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης της ΑΑΔΕ διευκρινίζει τα εξής:

«Με βάση τη σχετική απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 5264/2025, κατά τη μαζική μετάβαση των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, το σύνολο σχεδόν των υπαλλήλων τοποθετήθηκαν σε αντίστοιχες θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων και Πληρωμών (ΓΔΕΛΕΠ), διάδοχο Γενική Διεύθυνση της ΑΑΔΕ, ή σε συναφείς Γενικές Διευθύνσεις της ΑΑΔΕ, με όμοια καθήκοντα, με αυτά που είχαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την ημερομηνία μετάβασής τους.

Εν προκειμένω, η οργανική θέση της εν λόγω υπάλληλου, κατά τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ήταν στη Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΔΟΔΥ) στο Τμήμα Προμηθειών (ΤΠ), με αρμοδιότητα στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο πλαίσιο αυτό, και οι 3 υπάλληλοι που ήταν τοποθετημένοι στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μεταφέρθηκαν στο ειδικό γραφείο θεμάτων ΓΔΕΛΕΠ του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης της ΑΑΔΕ, με όμοια καθήκοντα με αυτά που είχαν πριν τη μετάβαση. Το εν λόγω γραφείο συνεχίζει να στεγάζεται με τις Υπηρεσίες της ΓΔΕΛΕΠ στο κεντρικό κτήριο του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συνεπώς, η εν λόγω υπάλληλος τοποθετήθηκε σε θέση με όμοια καθήκοντα με αυτά που είχε κατά το χρόνο μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι η τοποθέτησή της στην ΑΑΔΕ, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, δεν επιδρά στην επικαλούμενη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Τέλος, επισημαίνεται ότι για τα ζητήματα της υπηρεσιακής τους κατάστασης, ως δημόσιοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ διαθέτουν δυνατότητες υπηρεσιακής αναφοράς, υποκείμενοι ταυτόχρονα στους κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς που προβλέπονται στον Νόμο» καταλήγει η ενημέρωση από την Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης της ΑΑΔΕ.

Τυχεροπούλου για την απομάκρυνση της από τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σκανδαλώδης απόφαση και συγκάλυψη»

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε χτες ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Παρασκευής Τυχεροπούλου, Αντώνης Βαγιάνος, αναφέρονται τα εξής:

«Κατόπιν σκανδαλώδους απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλή, η κα. Τυχεροπούλου τίθεται εκτός του κορμού του “Νέου ΟΠΕΚΕΠΕ”, που ως Γενική Διεύθυνση Ελέγχου, Ενισχύσεων και Πληρωμών μεταφέρεται στην ΑΑΔΕ, και τοποθετείται πλέον σε άσχετη Γενική Διεύθυνση της ΑΑΔΕ, εκτός του νέου Φορέα Πληρωμών.

Πρόκειται για νέα εκδικητική και καταχρηστική μετακίνηση, που την αποσυνδέει πλήρως από το αντικείμενο των ελέγχων και των πληρωμών, για το οποίο διαθέτει αποδεδειγμένη επιστημονική και επαγγελματική επάρκεια.

Η επιλογή αυτή αποτυπώνει τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης απέναντι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ίδια στιγμή που η κα. Τυχεροπούλου απομακρύνεται από τον επιχειρησιακό και ελεγκτικό πυρήνα του νέου Φορέα, όλα τα στελέχη που αναφέρονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μεταφέρονται, χωρίς καμία αξιολόγηση ή πειθαρχική έρευνα, στη δομή της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχου, Ενισχύσεων και Πληρωμών της ΑΑΔΕ, όπου διατηρούν στο ακέραιο τις αρμοδιότητές τους.

Η εικόνα αυτή είναι ενδεικτική μιας πολιτικής επιλογής συγκάλυψης, όπου όσοι άσκησαν έλεγχο τίθενται στο περιθώριο, ενώ όσοι ελέγχονται (ή θα έπρεπε να ελέγχονται) παραμένουν στο απυρόβλητο και προστατεύονται.

Η πραγματικότητα αυτή δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως ουδέτερη διοικητική αναδιάρθρωση, αλλά ως συνειδητή ανακατανομή προσώπων με σαφή στόχευση την απονεύρωση του ελεγκτικού μηχανισμού και την απομάκρυνση όσων διαθέτουν εντιμότητα, εμπειρία και ανεξαρτησία, με τελικό στόχο τη συγκάλυψη των πεπραγμένων των εμπλεκομένων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από όλους τους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ που μεταφέρονται στο εν λόγω Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης (ΑΤΔ) της ΑΑΔΕ, η κα. Τυχεροπούλου είναι η μόνη γεωπόνος (όλοι οι λοιποί έχουν υπόβαθρο Διοικητικό – Οικονομικό) και η μόνη με εμπειρία σε ελέγχους και προϋπηρεσία σε Διευθυντικές θέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αντιθέτως, όλοι οι λοιποί γεωπόνοι που υπηρετούσαν στη Διεύθυνση Διοικητικού του παλαιού ΟΠΕΚΕΠΕ –χωρίς διευθυντική προϋπηρεσία, χωρίς εμπειρία ελέγχων και χωρίς το εύρος της υπηρεσιακής διαδρομής της κας Τυχεροπούλου– τοποθετούνται σε Τεχνικές Διευθύνσεις του Νέου ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η αντίφαση αυτή απογυμνώνει κάθε επίκληση αξιοκρατίας, καθιστά τη μετακίνηση αυτή όχι απλώς αδικαιολόγητη, αλλά προπάντων θεσμικά προκλητική και ταυτόχρονα αποδεικνύει ότι τα κριτήρια του Διοικητή της ΑΑΔΕ δεν ήταν ούτε υπηρεσιακά ούτε λειτουργικά, αλλά στοχεύουν (σε συνέχεια αντίστοιχων εκδικητικών και καταχρηστικών αποφάσεων των ήδη αποπεμφθέντων κ. Μπαμπασίδη και Σαλάτα) στην αδρανοποίηση της κας Τυχεροπούλου και την παρεμπόδιση της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία η κα Τυχεροπούλου συνεργάζεται ως ειδική συνεργάτιδα από το 2023 μέχρι και σήμερα.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη εκδικητική μετακίνηση δεν πλήττει απλώς ένα πρόσωπο. Πλήττει προπάντων την αξιοπιστία του νέου Φορέα υπό τη σκέπη της ΑΑΔΕ και του Διοικητή της και καθιστά κενές περιεχομένου τις υποσχέσεις για κάθαρση, διαφάνεια και θεσμική λογοδοσία».

Πηγή: skai.gr

