Μια οικογενειακή τραγωδία «έκρυβε» η πυρκαγιά σε σπίτι στην περιοχή του Μασταμπά Ηρακλείου, η οποία εκδηλώθηκε χθες το βράδυ.

Νεκρούς μέσα στην οικία που είχε τυλιχτεί στις φλόγες, εντόπισαν οι πυροσβέστες που έφτασαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, μια 94χρονη γυναίκα και τον 60 χρονο γιο της, ο οποίος φέρεται να αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα και βρισκόταν ξαπλωμένος σε νοσοκομειακό κρεβάτι, με μια πλαστική σακούλα στο κεφάλι του.

Κατά το χρόνο που οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν φτάσει στο σημείο, σε ταράτσα εντοπίστηκε και ο δεύτερος γιος της άτυχης 94 χρονης, ο οποίος ζούσε με τη μητερα και τον αδελφό του. Μάλιστα ο 57χρονος έπεσε από ύψος, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ. Η αστυνομια εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

Σοκ και ερωτηματικά

Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινωνία του Ηρακλείου η είδηση του θανάτου της 90χρονης μητέρας και του 55χρονου γιου της, μετά από φωτιά που ξέσπασε στη διπλοκατοικία της οδού Χαλεπάς στο Μασταμπά, όπου διέμεναν, αλλά και ερωτηματικά μετά τα πρώτα ευρήματα των αρχών και τις αποκαλύψεις για τον έτερο γιο της οικογένειας και για την εξέλιξη του περιστατικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ηρακλείου και τοπικών μέσων τόσο η ηλικιωμένη γυναίκα όσο και ο γιος της - οι οποίοι βρέθηκαν απανθρακωμένοι- ήταν κατάκοιτοι, ενώ τη φροντίδα τους είχε αναλάβει ο άλλος γιος, περίπου 60 ετών, σύμφωνα με τις διωκτικές Αρχές, για τα τελευταία 13 χρόνια. Στην οικογένεια, επίσης, υπάρχει και μια κοπέλα, η οποία την ώρα του συμβάντος βρισκόταν στην εργασία της.

Τι βρήκαν οι πυροσβέστες

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, οι οποίοι μπαίνοντας στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου για να επιχειρήσουν στην κατάσβεση της φωτιάς, είδαν σε ένα νοσοκομειακό κρεβάτι απανθρακωμένο το πτώμα του άνδρα (ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr είχε υποστεί εγκεφαλικό και αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα) με μια νάιλον σακούλα στο κεφάλι και λίγα μέτρα πιο πέρα, στο πάτωμα, το πτώμα της ηλικιωμένης.

Ο δεύτερος γιος, ο οποίος είχε βγει στο μπαλκόνι, απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες οι οποίοι τον κατέβασαν με ασφάλεια στον δρόμο.

Διπλή τραγωδία

Και ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης βρισκόταν σε εξέλιξη και ενώ στη γειτονιά επικρατούσε μεγάλη αναστάτωση, καθώς γείτονες και συγγενείς είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται, ο δεύτερος γιος της οικογένειας, χάθηκε από το σημείο προς άγνωστη κατεύθυνση.

Όπως αποκαλύφθηκε αργότερα και σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο άνδρας πέρασε στη διπλανή πολυκατοικία (όπου σύμφωνα με πληροφορίες διατηρεί διαμέρισμα), ανέβηκε στην ταράτσα και έπεσε στο κενό από την πίσω πλευρά.

