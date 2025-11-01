Με αλεξίσφαιρο γιλέκο και δρακόντεια μέτρα οδηγήθηκε στην ανακρίτρια Χανίων ο 23χρονος καθ’ομολογία δράστης των πυροβολισμών που στοίχισαν τη ζωή σε έναν 52χρονο συγγενή του, στη γιορτή καστάνου στο Έλος την περασμένη Κυριακή.

Ο νεαρός πέρασε το κατώφλι της εισαγγελίας πρωτοδικών λίγο πριν τις 10 το πρωί του Σαββάτου ενώ στον αύλειο χώρο του δικαστικού μεγάρου έχουν συγκεντρωθεί υποστηρικτές του.

Κατά την απολογία του, ο 23χρονος αναμένεται να περιγράψει με λεπτομέρειες τα γεγονότα που προηγήθηκαν, αλλά και όσα συνέβησαν εκείνο το απόγευμα, εξηγώντας τους λόγους που τον οδήγησαν να πυροβολήσει εν ψυχρώ τον 52χρονο μπροστά στα μάτια δεκάδων παρευρισκομένων.

Η ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στη σορό του θύματος έδειξε τρεις πλήξεις από βολίδα κοντόκανου πολεμικού όπλου. Η μία βολή έπληξε τον άνδρα κεντρικά στον θώρακα, διαπερνώντας το μυοκάρδιο και προκαλώντας ακαριαίο θάνατο. Η δεύτερη βολίδα προκάλεσε διαμπερές τραύμα στον θώρακα, χωρίς να πλήξει ζωτικά όργανα, ενώ η τρίτη τραυμάτισε διαμπερώς το δάχτυλο του αριστερού χεριού.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία των Χανίων, που παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις, καθώς το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε σε δημόσια εκδήλωση (Γιορτή καστάνου), παρουσία εκατοντάδων κατοίκων και επισκεπτών.

