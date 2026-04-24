Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Αντίστροφη μέτρηση για μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό

Στην εκτίμηση ότι έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την εκδήλωση ενός μεγάλου σεισμού από το ρήγμα του Κορινθιακού Κόλπου, εξέφρασε με δηλώσεις του στα Παραπολιτικά 90,1 ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Όπως ανέφερε, καταγράφονται διαφορετικά επίπεδα σεισμικής επικινδυνότητας σε κάθε περιοχή της χώρας, σημειώνοντας τις περιοχές του κεντρικού Ιονίου και ιδιαίτερα την Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο και τη Λευκάδα, ως μια περιοχή υψηλής επικινδυνότητας. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μελέτης, ο κ Παπαδόπουλος τόνισε ότι «έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για έναν μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό Κόλπο, καθώς έχουν περάσει πολλά χρόνια από τον τελευταίο μεγάλο σεισμό στην περιοχή, ο οποίος εκδηλώθηκε το 1995.

«Προχθές έτυχε να ολοκληρώσω κάποιους υπολογισμούς με προηγμένες μεθόδους για να δούμε ποια είναι η προοπτική για ισχυρούς σεισμούς στον Κορινθιακό κόλπο στο μέλλον με βάση το ιστορικό. Δείχνει ότι πράγματι η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τον Κορινθιακό κόλπο. Η στατιστική των σεισμών κάποια στιγμή επαληθεύεται», τόνισε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, δήλωσε ότι ο μεγάλος αυτός σεισμός θα μπορούσε να εκδηλωθεί μέσα στα επόμενα ένα έως τρία χρόνια, τονίζοντας πως «είμαστε πολύ κοντά».

Πηγή: skai.gr

