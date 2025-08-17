Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 39 μεταναστών, που επέβαιναν σε λέμβο, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στη θαλάσσια περιοχή 58 ναυτικά μίλια νότια της Καλαμάτας, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Καλαμάτας, ενώ οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές καθώς έπνεαν βορειοδυτικοί άνεμοι 2-3 μποφόρ.



Πηγή: skai.gr

