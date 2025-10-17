Οι συζητήσεις της Ουκρανίας σχετικά με ένα νέο τετραετές πρόγραμμα δανειοδότησης με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα χρειαστούν κάποιο χρόνο για να ολοκληρωθούν, δήλωσε την Παρασκευή ο διευθυντής του παγκόσμιου δανειστή για την Ευρώπη, Alfred Kammer.

«Οι συζητήσεις αυτές προχωρούν και έχουν προχωρήσει και κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, αλλά θα είναι μια διαδικασία που θα χρειαστεί κάποιο χρόνο και αυτή είναι μόνο η αρχή της διαδικασίας», δήλωσε ο Kammer σε συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια των ετήσιων συναντήσεων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον.

Το ΔΝΤ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η διευθύνουσα σύμβουλος του, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, σκοπεύει να επισκεφθεί την Ουκρανία για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο του 2023. Η ημερομηνία της επίσκεψης δεν έχει ακόμη καθοριστεί, σημειώνει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

