ΔΝΤ: Οι συζητήσεις για τη νέα χρηματοδότηση της Ουκρανίας θα χρειαστούν χρόνο

Η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, σκοπεύει να επισκεφθεί την Ουκρανία για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο του 2023

Οι συζητήσεις της Ουκρανίας σχετικά με ένα νέο τετραετές πρόγραμμα δανειοδότησης με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα χρειαστούν κάποιο χρόνο για να ολοκληρωθούν, δήλωσε την Παρασκευή ο διευθυντής του παγκόσμιου δανειστή για την Ευρώπη, Alfred Kammer.

«Οι συζητήσεις αυτές προχωρούν και έχουν προχωρήσει και κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, αλλά θα είναι μια διαδικασία που θα χρειαστεί κάποιο χρόνο και αυτή είναι μόνο η αρχή της διαδικασίας», δήλωσε ο Kammer σε συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια των ετήσιων συναντήσεων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον.

Το ΔΝΤ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η διευθύνουσα σύμβουλος του, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, σκοπεύει να επισκεφθεί την Ουκρανία για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο του 2023. Η ημερομηνία της επίσκεψης δεν έχει ακόμη καθοριστεί, σημειώνει το Reuters.

