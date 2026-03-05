Την ανησυχία της για τις εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν εκφράζει η Συντεχνία Αρτοποιών Αθήνας, Προαστίων και Περιχώρων, προειδοποιώντας για νέες πιέσεις στο ήδη αυξημένο κόστος λειτουργίας των βιοτεχνικών αρτοποιείων.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της, η ενεργειακή ακρίβεια των τελευταίων ετών έχει επιβαρύνει σημαντικά τον κλάδο, εκτοξεύοντας τα λειτουργικά έξοδα των φούρνων. Σύμφωνα με τη συντεχνία, οι τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν ήδη οδηγήσει σε περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας, γεγονός που επιδεινώνει μια ήδη δύσκολη κατάσταση για τους αρτοποιούς.

Οι επαγγελματίες του κλάδου υπογραμμίζουν ότι τα προηγούμενα χρόνια απορρόφησαν σημαντικό μέρος των αυξήσεων στο κόστος παραγωγής, προκειμένου το ψωμί να παραμείνει ποιοτικό, φρέσκο και όσο το δυνατόν πιο προσιτό για τα νοικοκυριά. Ωστόσο, σημειώνουν ότι η συσσώρευση ενεργειακών, φορολογικών και λειτουργικών επιβαρύνσεων έχει οδηγήσει πολλούς φούρνους σε οικονομική ασφυξία, με τα «λουκέτα» να αυξάνονται.

Παράλληλα, η συντεχνία αναφέρει ότι οι αυξήσεις που σημειώθηκαν στην τιμή του ψωμιού μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία δεν κάλυψαν το σύνολο της αύξησης του κόστους παραγωγής. Όπως υποστηρίζει, τα μεγάλα ωράρια εργασίας και η μείωση των εσόδων δημιουργούν πλέον σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας για πολλές μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις του κλάδου.

Σύμφωνα με τη συντεχνία, η επιδείνωση του διεθνούς περιβάλλοντος και οι νέες πιέσεις στο ενεργειακό κόστος ενδέχεται να επηρεάσουν περαιτέρω τόσο τη λειτουργία των αρτοποιείων όσο και την τελική τιμή του ψωμιού, σε μια περίοδο κατά την οποία τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν ήδη αυξημένο κόστος ζωής.

Η Συντεχνία Αρτοποιών Αθήνας καλεί την πολιτεία να προχωρήσει σε άμεσα μέτρα στήριξης της βιοτεχνικής αρτοποιίας, με παρεμβάσεις στο ενεργειακό κόστος και στη φορολογία, ώστε - όπως αναφέρει - να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων του κλάδου και η διατήρηση του παραδοσιακού φρέσκου ψωμιού σε προσιτές τιμές για τα νοικοκυριά.

Μεταξύ των μέτρων που προτείνει περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, η κατάργηση του ΦΠΑ στο ψωμί, η δραστική μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας για τις μικρές επιχειρήσεις αρτοποιίας, καθώς και μέτρα προστασίας για τους επαγγελματίες που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος λειτουργίας.

Όπως τονίζεται, «το ψωμί αποτελεί βασικό διατροφικό αγαθό και η διατήρηση της βιοτεχνικής αρτοποιίας είναι κρίσιμη τόσο για την οικονομία όσο και για την καθημερινότητα των ελληνικών νοικοκυριών».

