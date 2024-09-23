Πέντε απλά tips για να πεις «αντίο» στα πρησμένα μάτια και να δείχνεις φρέσκια

Τα μάτια είναι το πρώτο πράγμα που προσέχει κανείς όταν σε γνωρίζει, γι' αυτό και το πρήξιμο στην περιοχή τους μπορεί να επηρεάσει την εικόνα σου. Είτε οφείλεται στην κούραση, είτε στην έλλειψη ύπνου, το καλό νέο είναι πως μπορείς να πεις «αντίο» στα πρησμένα μάτια με μερικά απλά και αποτελεσματικά βήματα.

1. Χρησιμοποίησε στοχευμένες κρέμες ματιών

Η καθημερινή σου ενυδατική κρέμα δεν αρκεί για την ευαίσθητη περιοχή των ματιών. Χρειάζεσαι ειδικές κρέμες με ελαφριά υφή που απορροφώνται γρήγορα, για να ενυδατώσουν την ξηρή επιδερμίδα κάτω από τα μάτια. Προτίμησε τζελ ή ελαφριά έλαια που βοηθούν στη μείωση του πρηξίματος. Εφάρμοσέ τα με απαλές, κυκλικές κινήσεις, χρησιμοποιώντας τα ακροδάχτυλά σου, για να αποφύγεις την πίεση.

2. Ενσωμάτωσε μάσκες ματιών στη ρουτίνα σου

Οι μάσκες ματιών είναι ιδανικές για άμεση ενυδάτωση και αναζωογόνηση. Εφάρμοσέ τες μια φορά την εβδομάδα για να δώσεις στο δέρμα σου τα απαραίτητα συστατικά που το καταπραΰνουν και το φωτίζουν. Επιλέγοντας μάσκες με νιασιναμίδη, βιταμίνη C και πράσινο τσάι, μπορείς να δεις σημαντική βελτίωση στο πρήξιμο και τη συνολική όψη της περιοχής.

3. Χρησιμοποίησε τεχνικές μασάζ

Το πρήξιμο δεν είναι μόνο θέμα προϊόντων, αλλά και του τρόπου που τα εφαρμόζεις. Δοκίμασε να κάνεις απαλό μασάζ με τις άκρες των δαχτύλων σου, πιέζοντας και αφήνοντας το δέρμα γύρω από τα μάτια για καλύτερη απορρόφηση των προϊόντων. Ξεκίνησε από την εσωτερική γωνία του ματιού και εργάσου προς τα έξω. Για επιπλέον ανόρθωση, κάνε μικρά τσιμπήματα στα φρύδια, πιέζοντας σταθερά για 20 δευτερόλεπτα.

4. Δοκίμασε την κρυοθεραπεία

Η κρυοθεραπεία μπορεί να κάνει θαύματα στα κουρασμένα μάτια. Βάλε παγωμένες κρυομπάλες ή ακόμα και κουτάλια στην περιοχή γύρω από τα μάτια για να βοηθήσεις στην αποσυμφόρηση. Η ψυχρή θερμοκρασία μειώνει το πρήξιμο και συσφίγγει την επιδερμίδα, κάνοντάς τη να δείχνει πιο φρέσκια.

5. Μην ξεχνάς τον ύπνο και την ενυδάτωση

Τέλος, το νερό και ο ποιοτικός ύπνος είναι οι καλύτεροι φίλοι σου για ξεκούραστα μάτια. Φρόντισε να πίνεις αρκετό νερό καθημερινά και να κοιμάσαι επαρκώς, ώστε να μειώσεις την κατακράτηση υγρών και το πρήξιμο.

Ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές, θα δεις άμεσα βελτίωση και θα αποκτήσεις μια φρέσκια και φωτεινή όψη χωρίς τα ενοχλητικά πρηξίματα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.