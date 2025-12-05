Μία από τις εμβληματικές τσάντες Birkin του οίκου Hermès, που ανήκε στην Τζέιν Μπίρκιν, πωλήθηκε σήμερα έναντι 2,45 εκατομμυρίων ευρώ (περιλαμβανομένων των εξόδων) σε δημοπρασία στο Άμπου Ντάμπι, λίγους μήνες μετά την πώληση ρεκόρ της πρωτότυπης Birkin έναντι 8,6 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο οίκος Sotheby's.

Με τον τίτλο Le Birkin Voyageur, η τσάντα πουλήθηκε σε εξαπλάσια τιμή από την αρχική εκτίμησή της (370.000 ευρώ) σε έναν πλειοδότη μέσω τηλεφώνου έπειτα από «11 λεπτά μιας σκληρής διαδικασίας υποβολής προσφορών με τη συμμετοχή έξι συλλεκτών», διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο οίκος δημοπρασιών.

Αυτή η μαύρη δερμάτινη τσάντα, την οποία προσέφερε ο Hermès στην Τζέιν Μπίρκιν το 2003, είναι μεταχειρισμένη και διακοσμημένη με χειρόγραφες επιγραφές της Βρετανίδας τραγουδίστριας και ηθοποιού, που πέθανε το 2023. Είναι μεταξύ τεσσάρων τσαντών που η καλλιτέχνης έλαβε αφού πούλησε το εμβληματικό πρωτότυπό της το 1994 στο πλαίσιο μιας φιλανθρωπικής δράσης υπέρ μιας οργάνωσης κατά του AIDS.

Αυτή η τσάντα ξεχωρίζει για τις λεπτομέρειές της, που θυμίζουν το πρωτότυπο και τη χειρόγραφη φράση «Η τσάντα μου Birkin που ταξίδεψε μαζί μου σε ολόκληρο τον κόσμο».

Πουλήθηκε για πρώτη φορά σε δημοπρασία το 2007 προς όφελος μιας οργάνωσης προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προτού ενταχθεί σε μια ιδιωτική συλλογή.

«Το να πουλά αυτές τις τσάντες Birkin για να συγκεντρώνει πόρους για φιλανθρωπικά έργα (…) έγινε μια παράδοση για την Τζέιν Μπίρκιν, με τον Hermès να τις αντικαθιστά κάθε φορά», υπενθύμισε ο Sotheby's.

Τον Ιούλιο, η πρώτη τσάντα Birkin που σχεδιάστηκε ειδικά για την καλλιτέχνη το 1984 πουλήθηκε στο Παρίσι για σχεδόν 8,6 εκατομμύρια ευρώ και έγινε έτσι η ακριβότερη τσάντα που έχει ποτέ πουληθεί σε δημοπρασία.

Μια τρίτη προσωπική τσάντα Hermès της Τζέιν Μπίρκιν θα βγει σύντομα στο σφυρί.

Ο οίκος Orne Enchères θα προτείνει τη 15η Δεκεμβρίου στο Hôtel Drouot, χώρο δημοπρασιών στο Παρίσι, το αντίγραφο που η τραγουδίστρια εμπιστεύτηκε στη φίλη και βιογράφο της Γκάμπριελ Κρόφορντ, η οποία το θέτει προς πώληση για να βοηθήσει στη χρηματοδότηση ενός μελλοντικού ιδρύματος Jane Birkin, διευκρίνισε ο Drouot σε ένα δελτίο Τύπου. Η αξία της εκτιμάται μεταξύ 100.000 και 200.000 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

