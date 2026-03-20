Η Simone Rocha προσκεκλημένη σχεδιάστρια της Pitti Uomo 110

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Simone Rocha επιλέχθηκε ως η προσκεκλημένη σχεδιάστρια στην 110η έκδοση της Pitti Uomo, που θα διεξαχθεί από 16 έως 19 Ιουνίου στη Φλωρεντία.

Η έκθεση θα φιλοξενήσει την πρώτη ανεξάρτητη επίδειξη ανδρικών ενδυμάτων της Rocha, παρουσιάζοντας την πλήρη ανδρική συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027.

Η Ιρλανδή σχεδιάστρια είχε παρουσιάσει ανδρικά ρούχα για πρώτη φορά το 2022, συνδυάζοντας ρομαντισμό και αυστηρότητα στη δημιουργία της.

Η Simone Rocha επιλέχθηκε επίσημα ως η προσκεκλημένη σχεδιάστρια για την επερχόμενη 110η έκδοση της Pitti Uomo, η οποία έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί από τις 16 έως τις 19 Ιουνίου στη Φλωρεντία.

Η ιστορική έκθεση ανδρικής ένδυσης θα φιλοξενήσει την πρώτη ανεξάρτητη επίδειξη ανδρικών ενδυμάτων της δημιουργού με έδρα το Λονδίνο, δίνοντας στην πλήρη ανδρική συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 την αμέριστη διεθνή προβολή που της αξίζει.

Η Ιρλανδή σχεδιάστρια παρουσίασε σειρά ανδρικών ρούχων πρώτη φορά το 2022 παράλληλα με τις γυναικείες συλλογές της, που ξεχώρισαν για τη λεπτή ισορροπία μεταξύ ρομαντισμού και αυστηρότητας.

Η Φραντσέσκα Τακόνι, συντονίστρια ειδικών εκδηλώσεων στην Pitti Immagine, επαίνεσε το ασυμβίβαστο όραμα της Rocha, σημειώνοντας τη μοναδική της ικανότητα να υφαίνει την προσωπική κληρονομιά από την Ιρλανδία και το Χονγκ Κονγκ σε ένα αισθητηριακό ταξίδι αψηφώντας τις τάσεις.

Η Simone Rocha εντάσσεται τώρα σε μια ελίτ ομάδα σχεδιαστών που συνεργάστηκαν με την Pitti Uomo, όπως οι Martine Rose, Grace Wales Bonner και Raf Simons, οι οποίοι έχουν ιστορικά μεταμορφώσει εμβληματικά ορόσημα της Φλωρεντίας σε αξέχαστες στιγμές μόδας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

