Σεισμός 5,7 Ρίχτερ στην Οαχάκα του Μεξικού - Πανικός και ένας τραυματίας - Βίντεο

Το εστιακό βάθος της δόνησης εντοπίσθηκε την περιοχή της Οαχάκα, σε βάθος 10 χιλιομέτρων - Κάτοικοι και τουρίστες έτρεξαν έντρομοι έξω από τα κτίρια

μεξικο σεισμός

Σεισμός μεγέθους 5,7 βαθμών έπληξε την περιοχή της Οαχάκα στο Μεξικό, ανακοίνωσε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) .

Το εστιακό βάθος της δόνησης εντοπίσθηκε σε βάθος 10 χιλιομέτρων.

Στην πόλη της Οαχάκα επικράτησε πανικός, με τους κατοίκους και τους τουρίστες να τρέχουν έντρομοι  έξω από τα κτίρια, ενώ ένα άτομο τραυματίστηκε. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Μεξικό Σεισμός
