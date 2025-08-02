Σεισμός μεγέθους 5,7 βαθμών έπληξε την περιοχή της Οαχάκα στο Μεξικό, ανακοίνωσε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) .
Το εστιακό βάθος της δόνησης εντοπίσθηκε σε βάθος 10 χιλιομέτρων.
JUST IN | Earthquake Triggers Evacuations in Puebla, Mexico.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 2, 2025
A 5.6 magnitude earthquake centered in Oaxaca led to the evacuation of several public and private buildings in Puebla City. pic.twitter.com/CCmfNBruyW
Στην πόλη της Οαχάκα επικράτησε πανικός, με τους κατοίκους και τους τουρίστες να τρέχουν έντρομοι έξω από τα κτίρια, ενώ ένα άτομο τραυματίστηκε.
Damage reported and one person injured in Oaxaca, Mexico after a M5.6 earthquake hit a short while ago...pic.twitter.com/qO4JzQ9P8g— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 2, 2025
