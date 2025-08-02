Σεισμός μεγέθους 5,7 βαθμών έπληξε την περιοχή της Οαχάκα στο Μεξικό, ανακοίνωσε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) .

Το εστιακό βάθος της δόνησης εντοπίσθηκε σε βάθος 10 χιλιομέτρων.

JUST IN | Earthquake Triggers Evacuations in Puebla, Mexico.



A 5.6 magnitude earthquake centered in Oaxaca led to the evacuation of several public and private buildings in Puebla City. pic.twitter.com/CCmfNBruyW — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 2, 2025

Στην πόλη της Οαχάκα επικράτησε πανικός, με τους κατοίκους και τους τουρίστες να τρέχουν έντρομοι έξω από τα κτίρια, ενώ ένα άτομο τραυματίστηκε.

Damage reported and one person injured in Oaxaca, Mexico after a M5.6 earthquake hit a short while ago...pic.twitter.com/qO4JzQ9P8g — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 2, 2025

Πηγή: skai.gr

