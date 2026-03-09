Όλοι Μαζί Μπορούμε: Tριπλή δενδροφύτευση την Κυριακή 15 Μαρτίου σε Πεντέλη, Πάρνηθα και Κόρινθο

Αυτή την Κυριακή 15 Μαρτίου, έχουμε τριπλή δενδροφύτευση σε Πεντέλη, Πάρνηθα και Κόρινθο.

Τα δέντρα που θα φυτευτούν είναι πλατύφυλλα και βραδύκαυστα, επιλεγμένα για να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των περιοχών όπου φυτεύονται.

Η αγορά τους καλύπτεται από τα έσοδα των δράσεων του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

Οι δενδροφυτεύσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με:

τον Δήμο Κηφισιάς,

τον Σύνδεσμο Προστασίας & Ανάπλασης του Πεντελικού (ΣΠΑΠ),

τον Δήμο Αχαρνών,

τον Σύνδεσμο Πάρνηθας (ΣΥΝΠΑ)

και με τον Δήμο Κορίνθου.

Σημεία συνάντησης:

Στην Πεντέλη, στην περιοχή του Κοκκιναρά: στο τέρμα της οδού Ξενίας στην Κηφισιά.

Στην Πάρνηθα: στο τέρμα της οδού Σαράντα Μαρτύρων.

Στην Κόρινθο στην περιοχή Λουτρά Ωραίας Ελένης: στην Εκκλησία Κωνσταντίνου και Ελένης.

Οι δράσεις θα ξεκινήσουν στις 11:00 π.μ.

Φυτεύουμε σήμερα, για να έχουμε αύριο!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.