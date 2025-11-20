Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το «νεώτερο» ομοίωμα του Τζεφ Γκόλντμπλουμ στο Μαντάμ Τισό – Βίντεο, φωτογραφίες

Ο διάσημος ηθοποιός παρευρεθεί στα αποκαλυπτήρια ενθουσιασμένος και ντυμένος στα λευκά, αντίθετα με τα μαύρα ρούχα που φοράει ο «κέρινος» Γκόλντμπλουμ

ζεφ Γκόλντμπλουμ (Jeff Goldblum)

Το δικό του κέρινο ομοίωμα στο διάσημο Μουσείο Μαντάμ Τισό απέκτησε ο σταρ του Χόλιγουντ Τζεφ Γκόλντμπλουμ (Jeff Goldblum). 

Ο δημοφιλής ηθοποιός παρευρεθεί στα αποκαλυπτήρια ντυμένος στα λευκά, αντίθετα με τα μαύρα ρούχα που φοράει ο «κέρινος» Γκόλντμπλουμ, και δεν μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του. 

γκολντμπλουμ

Ο Γκόλντμπλουμ πόζαρε δίπλα στο ομοίωμα του με χιούμορ ενώ ο ίδιος και η σύζυγός του το χαρακτήρισαν «φανταστικό», θαυμάζοντας το πόσο ρεαλιστικό και «ζωντανό» φαίνεται. 

Πολλοί χρήστες του διαδικτύου σχολίασαν ωστόσο ότι ο «κέρινος» σταρ μοιαζει κατά πολύ νεώτερος από τον 73χρονο ηθοποιό. 

γκολντμπλουμ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τζεφ Γκόλντμπλουμ Μαντάμ Τισό
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
71 0 Bookmark