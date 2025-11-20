Το δικό του κέρινο ομοίωμα στο διάσημο Μουσείο Μαντάμ Τισό απέκτησε ο σταρ του Χόλιγουντ Τζεφ Γκόλντμπλουμ (Jeff Goldblum).

Actor Jeff Goldblum met his wax double at Madame Tussauds in New York. The actor and his wife called the figure fantastic as they marveled at how realistic and lifelike the statue felt pic.twitter.com/7jdigv2SzV November 20, 2025

Ο δημοφιλής ηθοποιός παρευρεθεί στα αποκαλυπτήρια ντυμένος στα λευκά, αντίθετα με τα μαύρα ρούχα που φοράει ο «κέρινος» Γκόλντμπλουμ, και δεν μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του.

Ο Γκόλντμπλουμ πόζαρε δίπλα στο ομοίωμα του με χιούμορ ενώ ο ίδιος και η σύζυγός του το χαρακτήρισαν «φανταστικό», θαυμάζοντας το πόσο ρεαλιστικό και «ζωντανό» φαίνεται.

Πολλοί χρήστες του διαδικτύου σχολίασαν ωστόσο ότι ο «κέρινος» σταρ μοιαζει κατά πολύ νεώτερος από τον 73χρονο ηθοποιό.

