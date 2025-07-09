Το Βασιλικό Νομισματοκοπείο τιμά την 50ή επέτειο των Iron Maiden με νέο νόμισμα

Η 50ή επέτειος των Iron Maiden θα εορταστεί με ένα νέο νόμισμα που θα κυκλοφορήσει από το Βασιλικό Νομισματοκοπείο του Ηνωμένου Βασιλείου. Το συγκρότημα βρίσκεται αυτό το διάστημα σε ευρωπαϊκή και βρετανική περιοδεία του με τίτλο «Run For Your Lives», η οποία άρχισε με συναυλία στις 28 Μαΐου στη Βουδαπέστη.

Τώρα, παράλληλα με την περιοδεία τους, οι Iron Maiden γιορτάζουν την 50ή επέτειό τους με ένα ειδικά σχεδιασμένο νόμισμα που παρουσιάστηκε από το Βασιλικό Νομισματοκοπείο. Σχεδιασμένο από τον καλλιτέχνη Albert «Akirant» Quirantes, το νόμισμα απεικονίζει στο κέντρο τον Έντι, τη μασκότ του βρετανικού heavy metal συγκροτήματος. Υπάρχουν επίσης πολλές αναφορές στη δυνατή καριέρα των Iron Maiden στο νόμισμα.

Royal Mint makes Iron Maiden 50th anniversary coin https://t.co/tc59ZAVqnX — BBC News (UK) (@BBCNews) July 8, 2025

Ο μάνατζερ του συγκροτήματος, Ροντ Σμόλγουντ δήλωσε για το νόμισμα: «Το να έχουμε τον Έντι σε ένα επίσημο νόμισμα του Ηνωμένου Βασιλείου είναι μια συνέχεια της απίστευτης Οδύσσειάς του από τότε που τον ανακαλύψαμε το 1980. Έχει εμφανιστεί σε γραμματόσημα, μπουκάλια μπύρας, ουρές αεροπλάνων και τώρα σε νόμιμο χρήμα! Η λεπτομέρεια που κατάφερε να ενσωματώσει ο Akirant στο σχέδιο είναι εξαιρετική - υπάρχουν μικρές αναφορές σε σχεδόν κάθε κεφάλαιο του ταξιδιού μας ως συγκρότημα». «Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή που το Βασιλικό Νομισματοκοπείο επέλεξε να γιορτάσει τα 50 χρόνια των Iron Maiden με τόσο μοναδικό τρόπο» πρόσθεσε.

Η Ρεμπέκα Μόργκαν, από το Βασιλικό Νομισματοκοπείο, στο Λαντρίσαντ της νότιας Ουαλίας, δήλωσε στο BBC ότι αναμένεται το νόμισμα, που είναι από σύντηξη μετάλλου με μέταλλο να αποδειχθεί ένα συλλεκτικό κομμάτι που θα είναι ιδιαίτερα περιζήτητο. Ο Quirantes είπε ότι ο σχεδιασμός του νομίσματος ήταν «ένα από τα πιο συναρπαστικά έργα» της καριέρας του.

«Ως θαυμαστής του συγκροτήματος και των πρωτότυπων δημιουργιών του Ντέρεκ Ριγκς (καλλιτέχνη που δημιούργησε τον Έντι) τη δεκαετία του '80, ήθελα να αποτυπώσω όχι μόνο την εμβληματική τους εικόνα, αλλά και το επαναστατικό πνεύμα που έχει καθορίσει τη μουσική τους εδώ και δεκαετίες» τόνισε.

Πηγή: skai.gr

