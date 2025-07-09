Το στούντιο του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» παραμένει η Λήμνος για 3η μέρα. Σήμερα, Τετάρτη 9 Ιουλίου στις 14.45, μαζί με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή ανακαλύπτουμε άγνωστες γωνιές του ακριτικού νησιού αλλά και του κοντινού Άη Στράτη, ενώ γνωρίζουμε ακόμα καλύτερα τους φιλόξενους κατοίκους τους.

Επισκεπτόμαστε την υπόγεια σήραγγα της Μονής Ζωοδόχου Πηγής, που μας οδηγεί σε θαυματουργό αγίασμα που βρίσκεται στο επίπεδο της στάθμης της θάλασσας. Γνωρίζουμε την ιστορία της αγωνίστριας - συμβόλου της Λήμνου, Μαρούλας, η οποία κατά την ελληνική επανάσταση κατατρόπωσε τους Οθωμανούς. Το μπρούτζινο άγαλμά της στέκει επιβλητικά στον λόφο, που κάποτε δέσποζε το φρούριο του Κότσινα. Ξεναγός μας είναι ένας ανήσυχος τράπερ, ο Οδυσσέας Σαβούρας, που με τη μουσική του ανακαλύπτει τρόπους να εκφράζει τη δική του αλήθεια για τη ζωή.

Κάθε φλιτζάνι και μια ιστορία! Το καφενείο Αιγαίον είναι η Βουλή της Λήμνου για τους ντόπιους. Μετρά τέσσερις γενιές ζωής και έχει αμέτρητες ιστορίες πολιτικής να αφηγηθεί μέσα από τους ανθρώπους που το δημιούργησαν αλλά και τους θαμώνες του.

Στη Λήμνο συναντάμε μια ομάδα που παίζει κρουστά όλων των ειδών και όμοιά της δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, από 7 ετών μέχρι και 60, έχουν σχηματίσει την ομάδα με το όνομα Bartalia, ξεσηκώνοντας το νησί με τους ρυθμικούς ήχους τους.

Στον Άη Στράτη περιδιαβαίνουμε τα ερείπια του παλιού οικισμού, όπου παραμένουν ανεξίτηλα τα σημάδια του φονικού σεισμού που έπληξε το νησί πριν από 57 χρόνια. Ήταν ένας από τους πιο ισχυρούς σεισμούς που έχουν συμβεί στην Ελλάδα στη σύγχρονη εποχή, μεγέθους 7,1 ρίχτερ.

Στο μικρό νησί του Άη Στράτη, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τα πέτρινα χρόνια της εξορίας, έχουν βρεθεί εξόριστοι περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι, από τη δεκαετία του '20 και κατά τη διάρκεια της Χούντας. Γνωρίζουμε ξεχωριστούς ανθρώπους, οι οποίοι καταγράφουν τις μνήμες των συγγενών των εξόριστων και διαχειρίζονται μοναδικό φωτογραφικό αρχείο με την ιστορία του νησιού και τις ταραγμένες περιόδους του.



