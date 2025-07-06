Το καλοκαίρι η Ελλάδα ψηφίζει… έρωτα - Αποκαλυπτικές οι απαντήσεις του τηλεοπτικού κοινού

Η μεγάλη παρέα του «Η Ελλάδα ψηφίζει», του μοναδικού live διαδραστικού σόου της ελληνικής τηλεόρασης, συναντήθηκε στον ΣΚΑΪ για ακόμα ένα διασκεδαστικό Σαββατόβραδο με την τηλεθέαση στο γενικό σύνολο του κοινού να σημειώνει μέσο όρο 10,3%.

Αυτή τη φορά στο πλατό συναντήθηκαν οι «Κόρες του Βορρά» με τους «ΑΠΟΚ» (Ανώνυμη Παρέα Ολικής Καταστροφής). Η πρόκριση στον τελικό κρίθηκε στην ερώτηση του τρίτου γύρου για το ποιος είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.

Οι «Κόρες του Βορρά» επέλεξαν τον Μαραντόνα, απάντηση που επέλεξε και το τηλεοπτικό κοινό σε ποσοστό 35%. Η ομάδα αποφάσισε να το πάει μέχρι τέλους και να διεκδικήσει 30.310 ευρώ με την ερώτηση «Δεν αγοράζω από eshops γιατί…». Οι «Κόρες του Βορρά» έφτασαν μία απάντηση μακριά από το έπαθλο, το διασκέδασαν όπως πολύ, καθώς τις περίμενε μια επιπλέον έκπληξη κατά την διάρκεια του παιχνιδιού: φίλοι τους βγήκαν σε ζωντανή σύνδεση από Βρυξέλλες για να τις υποστηρίξουν.

Για ακόμα ένα βράδυ οι απαντήσεις του τηλεοπτικού κοινού ήταν άκρως αποκαλυπτικές.

51% υποστήριξε πως περνάει καλύτερα στις διακοπές με τη σχέση του ενώ το 49% με τους κολλητούς/κολλητές.

45% των τηλεθεατών πιστεύει πως μια γυναίκα «χαλιέται» αν δει σε άντρα τατουάζ με την πρώην του, 30% αν δει τατουάζ με τη μαμά του.

Στη μάχη ανάμεσα στον Batman, τον Superman και τον Spiderman για το ποιος είναι ο πιο αγαπημένος super ήρωας, νικητής αναδείχθηκε με διαφορά ο Superman που συγκέντρωσε το 54%.

Δέκα χρόνια μετά το κρίσιμο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, στην υπόθεση αν είχαμε δραχμή, το 48% των χρηστών της εφαρμογής ψήφισαν πως θα ήταν καταστροφή και το 42% πως θα ήταν καλύτερα. Σε ένα 10% ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν θα έκανε καμία διαφορά.

