The Wager: Έρχεται νέα ταινία από Μάρτιν Σκορσέζε και Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Aναμφισβήτητα Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Μάρτιν Σκορσέζε θεωρούνται δίδυμο της επιτυχίας για το Hollywood, και αυτό έρχονται κατά πάσα πιθανότητα να αποδείξουν με την νέα τους συνεργασία στην στην κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου του Ντέιβιντ Γκραν «The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder»

Mε εμβληματικές ταινίες όπως "Οι συμμορίες της Νέας Υόρκης, The Aviator, Shutter island κ.α, στο ενεργητικό τους, η νέα συνεργασία του ηθοποιού και του σκηνοθέτη μετά το φιλμ «Killers of the Flower Moon» αποτελεί ένα πρότζεκτ για την Apple TV.

H ταινία πρόκειται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2023.

Το HMS Wager ήταν ένα πλοίο του Βασιλικού Ναυτικού που ναυάγησε στα ανοικτά των ακτών της Λατινικής Αμερικής το 1741.

Η πλοκή περιλαμβάνει ιστορίες επιβίωσης σε έναν βάναυσο χειμώνα της Παταγονίας κυνηγώντας τον ισπανικό θησαυρό, ανταρσία και πολλούς άντρες που τσακώνονται μεταξύ τους.

Η ιστορία λαμβάνει χώρα το 1742, όπου το ομότιτλο πλοίο παθαίνει ζημιά και 'κολλάει' σε ένα απομονωμένο νησί της Νότιας Αμερικής, "με τον καπετάνιο και το πλήρωμά του να προσπαθούν να επιβιώσουν και να διατηρήσουν την τάξη, ενώ παλεύουν όχι μόνο με τα αντίξοα στοιχεία της φύσης, αλλά και με τις δικές τους ανάγκες".

Το «Killers of the Flower Moon» του Σκορσέζε με πρωταγωνιστή τον ΝτιΚάπριο για την Apple είναι βασισμένο σε αληθινή ιστορία και αφορά μια σειρά δολοφονιών στην ινδιάνικη φυλή Osage τη δεκαετία του 1920 όταν στη γη ανακαλύφθηκε πετρέλαιο.

Συνθέτης της μουσικής είναι ο συχνός συνεργάτης του Σκορσέζε, Ρόμπι Ρόμπερτσον του οποίου η μητέρα ήταν ιθαγενής.

Η ταινία γυρίστηκε στην Οκλαχόμα.

