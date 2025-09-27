The Voice: Ο Γιώργος Καπουτζίδης και οι coaches μιλούν στο skai.gr λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα

Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στις 21:00, ο παρουσιαστής Γιώργος Καπουτζίδης και οι coaches Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας, Γιώργος Μαζωνάκης και Έλενα Παπαρίζου παίρνουν τις θέσεις τους και ξεκινούν τη μεγάλη αναζήτηση για την Καλύτερη Φωνή της Ελλάδας. Στην πρεμιέρα ανεβαίνουν οι πρώτοι διαγωνιζόμενοι όλων των ηλικιών, ερμηνεύοντας τραγούδια που όλοι αγαπάμε, περιμένοντας τις διάσημες κόκκινες καρέκλες να γυρίσουν και να τους διεκδικήσουν.

Οι coaches μοιράζονται τα συναισθήματά τους στο skai.gr λίγη ώρα πριν από την λαμπερή πρεμιέρα. Από την αγωνία και τον ενθουσιασμό για τα νέα ταλέντα, μέχρι τα προσωπικά τους στοιχήματα για τη φετινή σεζόν.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Όπως λένε, κάθε audition φέρνει μοναδικές στιγμές, ενώ η σκηνή του «The Voice» συνεχίζει να «γεννά» συγκινήσεις, εκπλήξεις και αληθινό ταλέντο.

Η μουσική, οι συγκινήσεις και η αναζήτηση της φωνής που θα μαγέψει όλη την Ελλάδα ξεκινούν ξανά στον ΣΚΑΪ!

