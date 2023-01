Το "The Last of Us" αποδεικνύει ότι δεν είναι πολύ νωρίς για μια σειρά που θα μας θυμίσει την πανδημία

Η σειρά — βασισμένη σε μια σειρά βιντεοπαιχνιδιών με το ίδιο όνομα — ακολουθεί τον Joel 20 χρόνια αφότου μια πανδημία από μύκητες έχει καταλάβει τον κόσμο

Το 2003, ο Joel (Pedro Pascal) ξυπνά την ημέρα των γενεθλίων του όπως κάθε πρωί, καθισμένος στο τραπέζι για πρωινό με τη 12χρονη κόρη του Sarah. Στο τέλος της ημέρας, ο κόσμος όπως ο Joel —και όλοι οι άλλοι— γνωρίζουν έχει αλλάξει.

Το The Last of Us είναι η τελευταία προσθήκη του HBO μετά από ένα σερί πετυχημένων επιλογών όπως το The White Lotus, House of the Dragon, Euphoria και Succession).

Η σειρά — βασισμένη σε μια σειρά βιντεοπαιχνιδιών με το ίδιο όνομα — ακολουθεί τον Joel 20 χρόνια αφότου μια πανδημία από μύκητες έχει καταλάβει τον κόσμο καθώς προσπαθεί να βρει τον αδερφό του και να μεταφέρει τη 14χρονη Ellie σε ασφαλές μέρος.

Τι αφορά;

Ως ένα «μετα-αποκαλυπτικό δράμα», το The Last of Us ακολουθεί τον Joel καθώς προσπαθεί να συνοδεύσει την Ellie (Bella Ramsey) από τη Βοστώνη στο Κολοράντο. Η Ellie και ο Joel ζουν στην Αμερική του 2023, 20 χρόνια αφότου η λοίμωξη του εγκεφάλου Cordyceps – ένας μυκητιακός ιός που ουσιαστικά μετατρέπει τους ανθρώπους σε ζόμπι – κυριαρχεί. Όσοι επέζησαν από το ξέσπασμα προσπαθούν απλώς να παραμείνουν ζωντανοί σε μια αρκετά θλιβερή εκδοχή της Αμερικής, χωρίς να είναι αισιόδοξοι ότι κάτι πρόκειται να αλλάξει.

Σε τι βασίζεται το The Last of Us;

Η σειρά μπορεί να είναι νέα για τους τηλεθεατές, αλλά οι λάτρεις των βιντεοπαιχνιδιών είναι ήδη εξοικειωμένοι με τον τίτλο και την ιστορία. Το The Last of Us βασίζεται σε μια ομώνυμη σειρά βιντεοπαιχνιδιών του 2013. Δημιουργήθηκε από τον προγραμματιστή Naughty Dog και κυκλοφόρησε από τη Sony Entertainment.

Ποιος πρωταγωνιστεί στο The Last of Us;

Μέρος αυτού που κάνει τη σειρά τόσο σπουδαία είναι το καστ της. Δίπλα στον Pedro Pascal, ο οποίος είναι γνωστός για το The Mandalorian, το Narcos και το Game of Thrones, βρίσκεται και η σχετικά νεα στον χώρο, Bella Ramsey. Οι fans του Game of Thrones θα αναγνωρίσουν την Lady Lyanna Mormont.

Εκτός από το κύριο καστ, η σειρά φιλοξενεί αρκετά ακόμα οικεία πρόσωπα που θα εμφανιστούν ανάμεσα στα ερείπια και τα ζόμπι καθώς ο Joel, η Tara και η Ellie ταξιδεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μερικά γνωστά πρόσωπα περιλαμβάνουν τους Melanie Lynskey, Nick Offerman, Murray Bartlett και Storm Reid των White Lotus και Euphoria, αντίστοιχα.

Η πρώτη σεζόν της σειράς έχει ήδη λάβει διθυραμβικές κριτικές από κριτικούς (και βαθμολογία 97% στο Rotten Tomatoes!), και πολλοί λένε ότι η σειρά ανοίγει το δρόμο για περισσότερες προσαρμογές βιντεοπαιχνιδιών.

Όπως έγραψε ο κριτικός James Poniewozik για τους New York Times, «Δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ένα δράμα που βασίζεται σε ένα βιντεοπαιχνίδι μπορεί να έχει καρδιά. Ένα υπέροχο, έξυπνο παιχνίδι εξαρτάται από την προσωπική σύνδεση».

Στον πυρήνα του, το The Last of Us αφορά κι εμάς, εκτός από τους video gamers, που έχουμε περάσει τρία χρόνια παγκόσμιας πανδημίας. Η σειρά χειρίζεται με λεπτότητα θέματα απομόνωσης, την ανάγκη για σύνδεση και τον αντίκτυπο της οικογενειακής απώλειας.

Διαβάστε ακόμα:

Οι λάμπες σου ανακυκλώνονται – Μάθε πως

13 συνήθειες των 5 λεπτών που θα σου αλλάξουν τη ζωή





Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.