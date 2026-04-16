Το «The Floor» επιστρέφει δυναμικά την Παρασκευή 17 Απριλίου στις 21:00 και φέρνει στην οθόνη του ΣΚΑΪ τον 3ο νέο κύκλο επεισοδίων, γεμάτο γνώσεις, ένταση, στρατηγική και ανατροπές που δεν αφήνουν περιθώρια για πολλά... λάθη.

100 νέοι παίκτες από την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και από χώρες της Ευρώπης, που αντιπροσωπεύουν 100 ευφάνταστες κατηγορίες, παίρνουν θέση στην εντυπωσιακή αρένα, πανέτοιμοι να κατακτήσουν το «The Floor» και το μεγάλο έπαθλο αξίας 50.000 ευρώ, ενώ ο Γιώργος Λιανός δίνει τον δικό του ρυθμό, ενέργεια και μας χαρίζει απολαυστικές στιγμές.

Στον τρίτο κύκλο του game show, οι αντίπαλοι στέκονται ο ένας απέναντι στον άλλον και αναμετριούνται σε: «Αναγνώριση Εικόνων», «Ηχητικές Κατηγορίες», «Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής», «Συμπλήρωσε το κενό» και στις νέες κατηγορίες: Τις «Ανοιχτές» και τις «Συνδυαστικές». Το παιχνίδι, όμως, μετατοπίζεται ξεκάθαρα από τη γνώση στον... έλεγχο, χάρη σε έναν νέο κανόνα που φέρνει τα πάνω κάτω: Η «Ανταλλαγή» δίνει το δικαίωμα σε όποιον/α καταφέρει να κερδίσει τρεις συνεχόμενες μονομαχίες, να «κλέψει» όποια κατηγορία έχει «κληρονομήσει» κάποιος αντίπαλός του μέσα στο παιχνίδι. Εξαιρούνται οι κατηγορίες με τις οποίες ξεκίνησαν.

Πλέον, το παιχνίδι ανήκει σε εκείνους που παίρνουν τον έλεγχο – και δεν τον αφήνουν! Έτσι, κατακτούν περισσότερο χώρο πάνω στο «The Floor», διεκδικώντας 2.000 ευρώ σε κάθε επεισόδιο και το έπαθλο αξίας 50.000 ευρώ στον μεγάλο τελικό!

Η γνώση είναι το «όπλο» σου. Το «The Floor» το πεδίο μάχης σου.

Πηγή: skai.gr

