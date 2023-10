«Star Wars»: Το κράνος του C-3PO θα πωληθεί σε δημοπρασία πάνω από 1 εκατ. λίρες! Ψυχαγωγία 15:34, 03.10.2023 facebook

twitter

linkedin

mail Close Share

Your browser does not support the audio element.

Στη δημοπρασία περιλαμβάνονται επίσης κοστούμια που φορέθηκαν από τους Ντάνιελ Κρεγκ, Τζένιφερ Λόρενς, Μάρλον Μπράντο και Κίλιαν Μέρφι