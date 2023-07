Πέντε καλοκαιρινές ταινίες που πρέπει να δεις στη νέα σου TV

4+1 ταινίες για να δεις φέτος το καλοκαίρι στη νέα σου τηλεόραση!

Η εμπειρία ενός θερινού σινεμά δεν συγκρίνεται για κάποιους με την παρακολούθηση μιας ταινίας στο σπίτι. Βέβαια, όλο αυτό αλλάζει εάν έχεις ή επιθυμείς να χτίσεις το δικό σου Home Cinema! Τότε μιλάμε για μια εκπληκτική και συναρπαστική εμπειρία χαλάρωσης και απόλαυσης. Μαγευτική εικόνα, τρομερός ήχος και φυσικά δροσιά από το κλιματιστικό σου, θα πλαισιώσουν την κινηματογραφική εμπειρία που θα στήσεις σπίτι σου.

Αν και μπορεί να έστησες ήδη το σκηνικό που σου περιγράφουμε παραπάνω, σου λείπει ακόμη κάτι βασικό. Η ταινία! Μπορεί οι καλοκαιρινές ταινίες να μην κουβαλούν το ίδιο, ας πούμε, πολιτισμικό βάρος με το διάβασμα ενός καλοκαιρινού βιβλίου, αλλά σίγουρα προσφέρουν την ίδια, ίσως και περισσότερη, ψυχαγωγία. Είτε είσαι στο mood για μια ρομαντική κομεντί, για κάποια ίσως περιπέτεια είτε μια ταινία τρόμου ή κάποιο musical, παρακάτω σου έχουμε 5 προτάσεις ταινιών για το καλοκαίρι.

Mamma Mia!

Το απόλυτο καλοκαιρινό musical. Ένας ύμνος στο ελληνικό καλοκαίρι. Το Mamma Mia (2008), γυρισμένο στη Σκόπελο και στο Πήλιο, πρόκειται να σου δώσει αυτό που ακριβώς ψάχνεις από μια καλοκαιρινή ταινία. Θάλασσα, ήλιο, μαγευτικά τοπία, χαρά και… άπλετο τραγούδι. Ειδικότερα, τα διαχρονικά τραγούδια των ABBA δένουν αρμονικά με τα ελληνικά τοπία ενώ το τρομερό καστ, ανάμεσά τους η βραβευμένη με όσκαρ Μέριλ Στριπ, ο πολυβραβευμένος Πιρς Μπρόσναν και η Αμάντα Σέινφελντ. Αν δεν το έχεις ήδη δει, δεν σου αποκαλύπτουμε κάτι για την πλοκή του. Αν το έχεις δει, τότε αξίζει να το θυμηθείς. Τέλος, υπάρχει και το σίκουέλ του, το Mamma Mia! Here We Go Again. Να ένα ευχάριστο back to back για μια ψυχαγωγική και χαλαρή καλοκαιρινή βραδιά.

Jaws

Πιο back to… basic δεν γίνεται! Σε σκηνοθεσία Στίβεν Σπίλμπεργκ, το "Jaws" του 1975 είναι ένα κλασικό καλοκαιρινό blockbuster που έθεσε τα πρότυπα για το είδος και έκανε τους πάντες να τρομάζουν όταν βουτούν τα καλοκαίρια σε άγνωστες παραλίες. Στο εμβληματικό αυτό θρίλερ θα ταυτιστείς με την ηρεμία ενός ήσυχου καλοκαιριού. Βέβαια, όλο αυτό θα καταστραφεί σε δευτερόλεπτα όταν κάνει την εμφάνισή του για πρώτη φορά ο τεραστίων διαστάσεων λευκός καρχαρίας. Ουρλιαχτά, χάος, καλές ερμηνείες και φυσικά οι τρομερές μουσικές του Jaws που δένουν αρμονικά με κάθε σκηνή του και το αξέχαστο χαρακτηριστικό του soundtrack, θα σε αποζημιώσουν. Εάν δηλαδή ψάχνεις κάτι σε θρίλερ.

Dirty Dancing

Εάν είσαι στο mood για μια κλασική καλοκαιρινή δραματική ρομαντική που συνοδεύεται αρμονικά με μουσικές που έχουν αφήσει εποχή, τότε η ταινία σου είναι το Dirty Dancing. Αποτελεί ξεκάθαρα μια από τις πιο δημοφιλείς ταινίες όλων των εποχών ενώ δεν υπάρχει αμφιβολία πως διαθέτει μια από τις πιο εμβληματικές σκηνές στον κινηματογράφο. Εκπληκτική ερμηνεία και απίστευτο ταλέντο στο χορό από τον Πάτρικ Σουέζι καθώς και από την νεαρή τότε Τζένιφερ Γκρέι. Δεν σου λέμε περισσότερα. Εάν δεν το έχεις δει, είναι must!

Jurassic Park

Το ξέρουμε ότι το franchise του Jurassic Park αναβίωσε πρόσφατα χάρη στη συμμετοχή του Starlord των Guardian of the Galaxy, Κρις Πρατ, αλλά όπως θα κατάλαβες ήδη, είμαστε λάτρεις των παλιών ταινιών. Μπορεί ο Πρατ να ζωντάνεψε το franchise με την αστρόσκονή του από το Cinematic universe της Marvel, αλλά το Jurassic θα είναι για πάντα Park και όχι World! Η πρώτη ταινία, αυτή του 1993, είναι αυτή που τα ξεκινήσε όλα. Και πάλι μιλάμε για ένα αριστούργημα του Steven Spielberg το οποίο χάρισε εμβληματικούς ρόλους στον Σαμ Νιλ, τον Τζεφ Γκόλντμπλουμ και τη Λόρα Ντερν. Το Jurassic Park κατάφερε να μεταφέρει στην μεγάλη οθόνη μια συναρπαστική περιπέτεια καλοκαιριού. Η πλοκή δεν είναι και η καλύτερη, αλλά σίγουρα το σενάριο είναι πρωτότυπο. Μιλάμε για ζωντανούς κλωνοποιημένους δεινόσαυρους που περιφέρονται σ΄ένα νησί και προκαλούν το απόλυτο χάος! Διαχρονικό, αγαπημένο και φουλ ψυχαγωγικό.

Call Me By Your Name

Λιγότερο γνωστή και δημοφιλής στο ευρύ κοινό σε σχέση με τα blockbuster που σου προτείναμε παραπάνω, το Call Me By Your Name είναι μια ταινία που υμνεί το καλοκαίρι και τον καλοκαιρινό έρωτα. Αποτελεί μια από τις καλύτερες ερμηνείες του Τιμοτέ Σαλαμέ, μάλλον αυτή που του άνοιξε διάπλατα τις πόρτες του Χόλιγουντ. Εδώ θα ταξιδέψεις λίγο πίσω στη δεκαετία του 1980 στην ιταλική επαρχία. Η καλοκαιρινή ραστώνη αποδίδεται εξαιρετικά σε κάθε σκηνή της ταινίας. Η σπαρακτική ιστορία αγάπης που διηγείται η ταινία αφορά δύο πρόσωπα. Τον 17χρονο Έλιο και τον μεγαλύτερό σου σε ηλικία, Όλιβερ που προσελήφθη από τον πατέρα του Έλιο ως βοηθός του. Δείτε την ανεπιφύλακτα!



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.