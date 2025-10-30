Η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», σήμερα, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου στις 14.40, βρίσκεται σε Λέρο και Νίσυρο. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Το νοσοκομείο της Λέρου, που εξυπηρετεί και αρκετά γειτονικά νησιά, παρουσιάζει τεράστιες ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών. Ο Δήμος Λέρου ζητά από το Υπουργείο Υγείας να δοθούν οικονομικά κίνητρα σε κρίσιμες ιατρικές ειδικότητες ώστε αυτές να καλυφθούν. Μάλιστα, ως έσχατη λύση, είναι αποφασισμένος να καλύψει τα έξοδα. Θετική είδηση για το νοσοκομείο είναι η δωρεά 115.000 ευρώ από Τούρκο επιχειρηματία για την αγορά εξοπλισμού για το χειρουργείο του νοσοκομείου.

Απέναντι από τη Νίσυρο υπάρχει ένα μικρό νησί, το Γυαλί - ένα νησί με ηφαιστειογενές έδαφος, λευκή άμμο και γαλαζοπράσινα νερά. Εκεί, κάθε μέρα πριν ακόμη ξημερώσει, δεκάδες εργαζόμενοι ξεκινούν από τη Νίσυρο για να δουλέψουν σε ένα από τα λίγα ορυχεία εξόρυξης ελαφρόπετρας στην Ευρώπη. Ένα νησί που, παρόλο που πλέον δεν έχει μόνιμους κατοίκους, έχει τους εργαζομένους να του δίνουν πνοή… Το ρεπορτάζ της εκπομπής αποκαλύπτει το «μυστικό νησί της ελαφρόπετρας».

Μια απλή αδιαθεσία παραλίγο να κοστίσει τη ζωή στην Άννα από τη Νίσυρο, που βρέθηκε αντιμέτωπη με τον χρόνο, αλλά και τις ελλείψεις του συστήματος υγείας των νησιών. Χρειάστηκαν εννέα ολόκληρες ώρες για να μεταφερθεί από το ιατρείο της Νισύρου στο νοσοκομείο της Κω, προκειμένου να χειρουργηθεί. Η διακομιδή έγινε στις 5 το πρωί από το καραβάκι που μεταφέρει τους εργαζόμενους στο Γυαλί και όταν έφτασε στην Κω την περίμενε άλλη μια δυσάρεστη έκπληξη, καθώς το ασθενοφόρο που την παρέλαβε ήταν «σαράβαλο» και έκανε ενδιάμεσες στάσεις, επιμηκύνοντας την αγωνία και τον πόνο της. Όπως λέει, χρωστάει τη ζωή της στη νεαρή αγροτική ιατρό του νησιού και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με δυσπιστία το σύστημα υγείας στα μικρά νησιά.

