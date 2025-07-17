Μπιγιονσέ: Έχει έναν σκληρό ανταγωνιστή για το βραβείο Emmy - Τον Jay-Z… τον σύζυγό της

Η Μπιγιονσέ (Beyoncé) έχει έναν ανταγωνιστή, τον οποίο γνωρίζει πολύ καλά στη διεκδίκηση βραβείου Emmy φέτος: τον ίδιο της τον σύζυγό. Οι υποψηφιότητες για τα βραβεία Emmy του 2025 ανακοινώθηκαν την Τρίτη και τόσο η Queen Bey όσο και ο Jay-Z (Σον Κάρτερ) είναι υποψήφιοι στην κατηγορία Εξαίρετης Παράστασης (ζωντανής).

Η Μπιγιονσέ είναι υποψήφια για την παράσταση του Netflix, Beyoncé Bowl στο ημίχρονο του αγώνα του πρωταθλήματος του πρωταθλήματος του αμερικανικού ποδοσφαίρου NFL τα Χριστούγεννα. Ο Jay-Ζ ένας από τους εκτελεστικούς παραγωγούς για το ημίχρονο του τελικού του αμερικανικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, Super Bowl LIX, Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show με τον Kendrick Lamar.

Beyoncé will compete against Jay-Z & Kendrick Lamar’s joint nomination in the ‘Outstanding Variety Special (Live)’ category at the 2025 #EMMYs. pic.twitter.com/qQUP5pzFvY — Buzzing Pop (@BuzzingPop) July 15, 2025

Οι εμφανίσεις τόσο της Beyoncé όσο και του Lamar στο ημίχρονο έτυχαν επαίνων από τους κριτικούς και ήταν πρωτοποριακές. Ο Lamar κατέρριψε ρεκόρ για το πιο δημοφιλές σόου ημιχρόνου του Super Bowl όλων των εποχών με πάνω από 133 εκατομμύρια θεατές.

Στην ίδια κατηγορία οι άλλες υποψηφιότητες είναι τα «SNL50: The Homecoming Concert» και «Saturday Night Live, SNL50: The Anniversary Special». Τόσο οι εμφανίσεις της Beyoncé όσο και του Lamar στο ημίχρονο αναγνωρίστηκαν επίσης με υποψηφιότητες Εξαίρετης Χορογραφίας στην κατηγορία ζωντανή παράσταση ή reality, με την Charm La’Donna να είναι υποψήφια και για τις δύο εμφανίσεις. Οι Tyrik Patterson, Christopher Grant και Parris Goebel ήταν επίσης υποψήφιες για τη χορογραφία του Beyoncé Bowl.

Πηγή: skai.gr

