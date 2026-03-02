Ο Μάικλ Τζ. Φοξ (Michael J. Fox) πραγματοποίησε μια εμφάνιση-έκπληξη στην 32η τελετή απονομής των Actor Awards, ολοκληρώνοντας την εμβληματική ενότητα «I Am an Actor».

Ο 64χρονος ηθοποιός, καταχειροκροτούμενος από τους συναδέλφους του, ανακάλεσε στη μνήμη του τα πρώτα του βήματα στον χώρο του θεάματος, σύμφωνα με το Ε! NEWS.

«Όταν εγκατέλειψα το σχολείο και μετακόμισα από τον Καναδά στο Λος 'Αντζελες για να κυνηγήσω το όνειρό μου, ένας δάσκαλος μου είχε πει: "Φοξ, δεν θα είσαι για πάντα χαριτωμένος". Και εγώ του απάντησα: "Ίσως όσο χρειάζεται, κύριε"» ανέφερε ο διάσημος ηθοποιός.

Here’s Michael J. Fox’s opener at the Actor’s Awards tonight. This man is one of the most inspiring humans I’ve ever come across because he never fails to remain optimistic. Seeing him tonight already makes this show worth watching. Great moment. pic.twitter.com/cKXCLouw04 — Cinema Tweets (@CinemaTweets1) March 2, 2026

«Μετά από τρία χρόνια που έψαχνα στα σκουπίδια του Λος 'Αντζελες, βρέθηκα στο «Family Ties», όπου έλαβα το μεγαλύτερο δώρο της καριέρας μου. Γνώρισα τη σύζυγό μου, την ηθοποιό Τρέισι Πόλαν που υποδύθηκε την φίλη μου Ellen και μου έδωσε τέσσερα δώρα, τα παιδιά μας Σίλερ, Ακουίνα, Εσμέ και Σαμ. Μερικές φορές μου αρέσει να τους υπενθυμίζω ότι αν δεν ήταν η υποκριτική, δεν θα βρίσκονταν εδώ» σημείωσε.

Στη συνέχεια η κάμερα στράφηκε στον άνδρα που καθόταν δίπλα του, ο οποίος ήταν ο γιος του Σαμ.

Ο Φοξ αστειεύτηκε λέγοντας: «Παρεμπιπτόντως, δεν είναι ηθοποιός, είναι απλώς ο συνοδός μου». Ολοκλήρωσε τη παρουσία του με τη φράση: «Είμαι ο Μάικλ Τζ. Φοξ. Είμαι πατέρας και ηθοποιός».

Ο θρυλικός πρωταγωνιστής του «Back to the Future» παντρεύτηκε την Πόλαν στις 16 Ιουλίου 1988, τρία χρόνια προτού διαγνωσθεί με τη νόσο του Πάρκινσον, σε ηλικία 29 ετών. Δημοσιοποίησε τη μάχη του με την ασθένεια επτά χρόνια αργότερα. Παράλληλα, ίδρυσε το «Ίδρυμα Michael J. Fox για την Έρευνα του Πάρκινσον», το οποίο έχει βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους να βρουν την υποστήριξη που απαιτούνται στον δύσκολο αγώνα τους ενάντια στη νόσο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

