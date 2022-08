House Of The Dragon: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την Emma D’Arcy, την πριγκίπισσα Rhaenyra Targaryen

Καθώς η επική σειρά φαντασίας του HBO ξαναέρχεται ας μάθουμε όσα χρειάζεται για την Emma D'Arcy, η οποία υποδύεται την πριγκίπισσα Rhaenyra Targaryen στο prequel του Game Of Thrones

To House Of The Dragon, το πολυαναμενόμενο prequel του HBO για την επική σειρά φαντασίας Game Of Thrones, κυκλοφόρησε. Ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στον μυθικό κόσμο του Westeros.

Στην καρδιά του σόου αυτή τη φορά βρίσκεται ο Οίκος των Ταργκάρυεν, μια παντοδύναμη βασιλική δυναστεία στα πρόθυρα του εμφυλίου πολέμου για το ποιος πρέπει να καθίσει στον Σιδερένιο Θρόνο.

Σε δράση 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα του Game Of Thrones, το νέο prequel φαίνεται έτοιμο να προσφέρει θεαματικές αιματηρές μάχες, πανύψηλα κάστρα, πολιτικές ίντριγκες, απαγορευμένη αγάπη και, φυσικά, αυτούς τους αγαπημένους δράκους με τις φωτιές.

Η Emma D’Arcy υποδύεται την μεγαλύτερη πριγκίπισσα Rhaenyra Targaryen. Είναι μια 30χρονη Αγγλίδα ηθοποιός που γεννήθηκε στο Λονδίνο. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και στο Ruskin School of Art. Προτιμά να συστήνεται ως non-binary και χρησιμοποιεί τις αντωνυμίες «εκείνοι/τους».

Πριν αναλάβει τον ρόλο της Rhaenyra Targaryen στο House Of The Dragon, η D’Arcy εμφανίστηκε σε πολλά τηλεοπτικά projects, όπως στη κωμική σειρά τρόμου Truth Seekers του Amazon Prime και στο θρίλερ Hanna, καθώς και στο δράμα Wanderlust του Netflix με την Toni Collette.

Οι κινηματογραφικοί ρόλοι της D’Arcy περιλαμβάνουν την Mothering Sunday μαζί με την Olivia Colman και τον Colin Firth. Πρωταγωνίστησε επίσης στο πλευρό της Keira Knightley στο Misbehaviour.

Έχει, επίσης, συμμετάσχει σε πολλές θεατρικές παραγωγές, συμπεριλαμβανομένων των Romeo And Juliet, The Games We Played και The Crucible.

Στο House Of The Dragon, η D’Arcy υποδύεται τη μεγαλύτερη πριγκίπισσα Rhaenyra Targaryen, το πρωτότοκο παιδί του βασιλιά Viserys Targaryen (Paddy Considine). Ορίζεται ως διάδοχος του θρόνου σε ηλικία μόλις οκτώ ετών, αλλά ο θάνατος του πατέρα της πυροδοτεί ίντριγκες ανάμεσα σε εκείνη και τον μικρότερο ετεροθαλή αδερφό της, Aegon II.

Σε δηλώσεις του στο Entertainment Weekly, ο συμπρωταγωνιστής της Ryan Condal ανέφερε ότι η Rhaenyra είναι «ο πιο σημαντικός ρόλος στη σειρά, από πολλές απόψεις», ενώ η D’Arcy είπε ότι θα δούμε τη Rhaenyra ως τη γυναίκα που «φτάνει στα άκρα».

