«Αντιμετωπίζω πολύπλοκα προβλήματα ψυχικής υγείας»: Έσπασε τη σιωπή του ο Έζρα Μίλερ

Ο Αμερικανός ηθοποιός ζήτησε συγγνώμη για τις πράξεις του.

Έσπασε τη σιωπή του ο 29χρονος Αμερικανός ηθοποιός Έζρα Μίλερ, του οποίου η εξαιρετική προβληματική συμπεριφορά κινδυνεύει να εκτροχιάσει την καριέρα του.



Ο πρωταγωνιστής του «The Flash» ανακοίνωσε ότι ακολουθεί θεραπεία για «σύνθετα προβλήματα ψυχικής υγείας». Σε μια δήλωση που δόθηκε στο Variety από εκπρόσωπο του ηθοποιού, ο Μίλερ παραδέχθηκε την προβληματική συμπεριφορά που έχει επιδείξει τα τελευταία χρόνια (μεταξύ άλλων καταγγελίες για επίθεση και κλοπή).



Ο Μίλερ ζήτησε συγγνώμη για τις πράξεις του. «Έχοντας περάσει πρόσφατα μια περίοδο έντονης κρίσης, καταλαβαίνω τώρα ότι αντιμετωπίζω πολύπλοκα προβλήματα ψυχικής υγείας και έχω ξεκινήσει θεραπεία που είναι σε εξέλιξη», αναφέρει ο ηθοποιός.



«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη όσους ανησύχησα και στενοχώρησα με την προηγούμενη συμπεριφορά μου. Έχω δεσμευτεί να κάνω ό,τι είναι απαραίτητο για να επιστρέψω σε ένα υγιές, ασφαλές και παραγωγικό στάδιο στη ζωή μου» διαβεβαίωσε.



Ο ηθοποιός, ο οποίος είναι μη δυαδικός και χρησιμοποιεί τις αντωνυμιες «αυτοί» και «αυτούς» για τον εαυτό του, υποδύθηκε τον χαρακτήρα της DC Comics Μπάρι Άλεν στο «Justice League» του 2017 και στο sequel του 2021, «Zack Snyder’s Justice League». Αλλά ο ρόλος του στο franchise των κόμικς έχει επισκιαστεί από τη συμπεριφορά του εκτός οθόνης, η οποία έχει ανησυχήσει φίλους και συνεργάτες του ηθοποιού, καθώς και τη Warner Bros, το στούντιο πίσω από το «The Flash». Τα αλλεπάλληλα σκάνδαλα πήραν τη μορφή χιονοστιβάδας, όχι μόνο για τον Μίλερ, αλλά και για την Warner Bros Discovery, καθώς εκτός από τις τις ταινίες της DC Comics έχει ρόλο και στο spinoff του «Harry Potter» «Fantastic Beasts and Where to Find Them». Μια πηγή κοντά στο στούντιο λέει ότι η Warner Bros υποστηρίζει την απόφαση του Μίλερ να ακολουθήσει θεραπεία.

Το «The Flash», με πρωταγωνιστή τον Μίλερ, και συμπρωταγωνιστή τον Μάικλ Κίτον, πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 23 Ιουνίου 2023, ωστόσο λόγω της προβληματικής συμπεριφοράς του 29χρονου φάνηκε να έχει τη μοίρα του «Batgirl», δηλαδή να καταλήξει στο συρτάρι. Ωστόσο, ο υψηλός προϋπολογισμός της ταινίας, που λέγεται ότι ξεπερνά μακράν τα 200 εκατ. δολάρια, «κόβει το βήχα» για τέτοιες ιδέες στο κινηματογραφικό στούντιο…

