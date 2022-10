Ενας γενναίος, μοναχικός σέρφερ η καλύτερη Φωτογραφία Ωκεανού για το 2022

Ο Ben Thouard - φωτογράφος που ζει στη Γαλλική Πολυνησία, ο οποίος αιχμαλώτισε με την κάμερά του έναν γενναίο, μοναχικό σέρφερ να μάχεται ενάντια σε ένα από τα πιο βαριά κύματα στον κόσμο - κέρδισε το πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό Φωτογράφος Ωκεανού 2022 (Ocean Photographer of the Year).

Το κύμα είναι γνωστό ως Teahupo'o, ή «κρανίου τόπος» και το κλικ απαθανάτισε την στιγμή που ο σέρφερ έχει παρασυρθεί στην τρομακτική δίνη του κύματος.

Στον διαγωνισμό προβάλλονται φωτογραφικά ενσταντανέ είτε από την ομορφιά των θαλασσών είτε οι απειλές που αντιμετωπίζουν οι ωκεανοί και τα πλάσματα που ζουν σε αυτούς

Η συμμετοχή του Thouard επιλέχθηκε ανάμεσα σε χιλιάδες υποψηφιότητες, αλλά ψηφίστηκε ομόφωνα νικητής από την κριτική επιτροπή.

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε η Katherine Lu, για τη νυχτερινή φωτογραφία της με ένα σπάνιο και εντυπωσιακό, πολύχρονο χταπόδι - «κουβέρτα» την ώρα που κολυμπα σε μαύρα νερά στις Φιλιππίνες. «Ήμουν πολύ άρρωστη κατά τη διάρκεια αυτής της κατάδυσης αλλά αποζημιώθηκα», δήλωσε η φωτογράφος.

Ο Brook Peterson πήρε την τρίτη θέση, με τη φωτογραφία κάτω από πλατφόρμας πετρελαιοειδών στα ανοιχτά του Λος Άντζελες στις ΗΠΑ, που απεικονίζει έναν κορμοράνο μέσα σε ένα κοπάδι ψαριών. Το σύνολο σχηματίζει το σχήμα ενός ανθρώπινου προσώπου.

Ocean Photographer of the Year 2022 – Third place – Brook Peterson

A cormorant dives through a huge school of baitfish, creating a series of shapes that mimic a human face, United States

Photograph: Brook Peterson/Ocean Photographer of the Year 2022 pic.twitter.com/kCvh0C3Rcg