Τον Μάρτιο του 2026 το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας

Με στόχο να γίνει θεσμός, ο Δήμος Αθηναίων θα διοργανώσει στην Τεχνόπολη στις 27-29 Μαρτίου 2026, το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας (Athens International Literature Festival - AILF), με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Οι διοργανωτές φιλοδοξούν να γίνει η Τεχνόπολη ένα σημείο συνάντησης για συγγραφείς, δημοσιογράφους και ανθρώπους όλων των ηλικιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι παρακολουθούν στενά τη λογοτεχνία, την τέχνη, την ιστορία, τις κοινωνικές αλλαγές και τις καινούργιες ιδέες. Θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να προσεγγίσουν μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη διεθνή σκέψη. Μια σειρά παράλληλων δράσεων θα προσφέρει στους επισκέπτες την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά και να συναντήσουν προσωπικά τους δημιουργούς.

«Με το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας, η πόλη μας εισέρχεται δυναμικά στον παγκόσμιο λογοτεχνικό χάρτη», ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και πρόσθεσε: «Η Τεχνόπολη δήμου Αθηναίων εμπνεύστηκε τη δημιουργία ενός πολιτιστικού θεσμού, που είμαι σίγουρος ότι θα αφήσει το στίγμα του και θα γίνει σημείο αναφοράς τα επόμενα χρόνια. Τον Μάρτιο του 2026 ετοιμαζόμαστε να υποδεχθούμε μερικά από τα πιο ηχηρά ονόματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, κορυφαίους συγγραφείς, που έχουν αποσπάσει σημαντικά βραβεία. Ανάμεσά μας θα βρεθούν δύο από τους πιο πολυσυζητημένους και ρηξικέλευθους συγγραφείς της διεθνούς σκηνής, ο Ντέιβιντ Σολόι και ο Πολ Λιντς, καθώς και η Αμερικανίδα μυθιστοριογράφος Νικόλ Κράους. Θέτουμε τις βάσεις, ώστε η Αθήνα να γίνει ετήσιο σημείο συνάντησης της διεθνούς λογοτεχνικής κοινότητας».

Από τη μεριά του, ο πρόεδρος της Τεχνόπολης Κωστής Παπαϊωάννου, δήλωσε: «Η Αθήνα αποκτά έναν νέο διεθνή θεσμό εξωστρεφή και σύγχρονο, συντονισμένο με τον παλμό που χτυπάει στις πόλεις των μεγάλων λογοτεχνικών Φεστιβάλ. Φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε ένα Φεστιβάλ, με επίκεντρο τους συγγραφείς και τις ιδέες τους, μια συνάντηση με την ίδια την ιδέα της μυθοπλασίας. Στην Τεχνόπολη θα στηθεί μια ζωντανή γιορτή του γραπτού λόγου, που θα συγκεντρώσει συγγραφείς, αναγνώστες και λάτρεις του πολιτισμού. Θέλουμε να οργανώσουμε εκδηλώσεις όπου το κοινό θα γνωρίσει αγαπημένους συγγραφείς, θα ανακαλύψει νέες φωνές, θα συζητήσει μαζί τους. Όλα αυτά, με το βλέμμα και τη σκέψη στις προκλήσεις του καιρού μας, τα μεγάλα πλανητικά θέματα του 21ου αιώνα και τη σχέση τους με τη συγγραφική σκέψη. Ταυτόχρονα, θέλουμε να αξιοποιήσουμε και να ενισχύσουμε τη λογοτεχνική μνήμη του αστικού χώρου, την Αθήνα ως πόλη στη λογοτεχνία».

Πέρα από τις συζητήσεις και τις ομιλίες, το πρόγραμμα, που θα ανακοινωθεί προσεχώς, θα περιλαμβάνει εργαστήρια, σεμινάρια, έκθεση, υπογραφές βιβλίων, προβολές, μουσικά γεγονότα και άλλες δράσεις, που εμπλουτίζουν την εμπειρία του Φεστιβάλ και ενθαρρύνουν την ενεργή συμμετοχή του κοινού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

