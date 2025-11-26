Στέγη Ιδρύματος Ωνάση: Η έκθεση του εμβληματικού φωτογράφου Juergen Teller έως τις 30 Δεκεμβρίου

Ο εμβληματικός φωτογράφος Juergen Teller εγκαινίασε το Onassis Ready, τον νέο χώρο του Ιδρύματος Ωνάση. Από τον Iggy Pop στην κόρη του Iggy, από την Kate Moss στον Πάπα Φραγκίσκο, ο Τέλερ στην πιο εκτενή ατομική έκθεση που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα.

you are invited. Έτσι μόνο θα μπορούσε να λέγεται η έκθεση του εμβληματικού φωτογράφου Juergen Teller που εγκαινιάζει το Onassis Ready, τον νέο χώρο του Ιδρύματος Ωνάση στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. Η έκθεση you are invited από τις 19 Οκτωβρίου έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025 δίνει ένα νέο στίγμα στον πολιτιστικό χάρτη της Αθήνας και παράλληλα σηματοδοτεί μια κομβική στιγμή στην καλλιτεχνική πορεία του καλλιτέχνη τον οποίο παρουσιάζει. H αναδρομική έκθεση του Τέλερ, πλούσια σε σημαδιακά γεγονότα και καθοριστικές συναντήσεις από τη σπουδαία σταδιοδρομία του, παρουσιάζει διάφορες σειρές, μεμονωμένα έργα και πολυάριθμα βίντεο, συνδυάζοντας επιλογές από προηγούμενες εκθέσεις με νέες, αδημοσίευτες εικόνες που εκτείνονται από τη δεκαετία του 1990 έως σήμερα. Μια γιορτή της τέχνης του, ένας ενεργός διάλογος γύρω από τις διαρκώς μεταβαλλόμενες διαδρομές έμπνευσης και δημιουργικής εξερεύνησης που διατρέχουν το έργο του, στην πιο εκτενή ατομική έκθεση του Τέλερ που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα.

Η έκθεση you are invited παρουσιάζεται στην Αθήνα εγκαινιάζοντας το Onassis Ready, τον νέο χώρο του Ιδρύματος Ωνάση, που στεγάζεται σε ένα πρώην εργοστάσιο στην πάλαι ποτέ βιομηχανική ζώνη της πόλης. Ο χώρος έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί πειραματικά έργα τα οποία διευρύνουν τα όρια της σύγχρονης δημιουργίας και να λειτουργεί ως πλατφόρμα για τολμηρές καλλιτεχνικές φωνές από όλο τον κόσμο. Το Onassis Ready στεγάζει επίσης τον αθηναϊκό κόμβο του Onassis ONX – ενός διεθνούς προγράμματος, με έδρα και στη Νέα Υόρκη, που στηρίζει καλλιτέχνες οι οποίοι εργάζονται με αναδυόμενες τεχνολογίες. Εστιάζοντας ταυτόχρονα στη σύγχρονη τέχνη και την καινοτομία, το Onassis Ready παρουσιάζει την πρώτη του μεγάλη έκθεση, στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού προγράμματος της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση για τη σεζόν 2025-26.

© Margarita Yoko Nikitaki

Η Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση αναφέρει: «Το Onassis Ready, ο νέος χώρος του Ιδρύματος Ωνάση, ξεκίνησε ως εργοστάσιο. Και έτσι συνεχίζει. Αλλά, πλέον, μιλάμε για ένα “Εργοστάσιο Περιπέτειας”, ένα “Εργοστάσιο Ονείρων και Ιδεών”, όπως το αποκαλούμε τρυφερά μεταξύ μας. Αν είσαι καλλιτέχνης και κάποιος σου προσφέρει χρόνο –το πιο πολύτιμο πράγμα–, μαζί με χώρο και χρήματα για να κάνεις ό,τι θέλεις, αυτό μοιάζει με όνειρο. Εδώ, λοιπόν, οι καλλιτέχνες θα έχουν ό,τι χρειάζονται: green screens και editing rooms, στούντιο, υπολογιστές για επεξεργασία εικόνας και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και αίθουσες για πρόβες, για έρευνα και πειραματισμό και πάγκους εργασίας. Πάνω από όλα, ανθρώπους για να συνδράμουν στις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Εδώ θα συμβαίνει και ό,τι ταιριάζει: εκθέσεις, συναυλίες και πάρτι.

Μας αρέσει η θέση του Onasssis Ready στον χάρτη της πόλης. Ανάμεσα σε αποθήκες, βιοτεχνίες, εργοστάσια, σιδεράδικα, δίπλα σε ένα προπονητικό κέντρο ποδοσφαίρου, με μια ταράτσα απ’ όπου μπορείς να δεις και την Ακρόπολη και το λούνα παρκ. Είμαστε σε ένα σημείο που είναι ταυτόχρονα προάστιο του Πειραιά και της Αθήνας, κάπου στο ενδιάμεσο, κάπου “ανάμεσα”. Εκεί όπου νιώθουμε ότι ζούμε, έτσι κι αλλιώς. Και σκεφτήκαμε πως πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για αυτή τη νέα αρχή, μετά από δεκαπέντε χρόνια παρουσίας ως Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Διαλέξαμε έναν τέτοιο βιομηχανικό χώρο γιατί μας αρέσει η αδρή υφή του τσιμέντου, μας αρέσει που βρισκόμαστε σε έναν χώρο όπου πάντα κάτι φτιαχνόταν. Αυτή η ομορφιά μας ταιριάζει. Μια ομορφιά που αφήνει να φαίνονται όντως οι πόροι και οι ρυτίδες του δέρματος. Όπως συμβαίνει στις φωτογραφίες του Juergen.

© Margarita Yoko Nikitaki

Να ’μαστε, λοιπόν, ανάμεσα στους καλύτερους, με έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, τον Juergen Teller. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και συγκινημένοι που αυτή η συζήτηση, η οποία ξεκίνησε πριν από λίγα χρόνια, μας οδήγησε σε αυτήν τη στιγμή. Και τον ευχαριστούμε που ήρθε ντυμένος σε αυτό το έντονο ροζ χρώμα που έχει γίνει σήμα κατατεθέν του, μέσα σε μια περιοχή γεμάτη γκρι και μαύρο. Για άλλη μια φορά, κάνει τη διαφορά».

Ο Γιούργκεν Τέλερ σχολιάζει: «Γνωρίσαμε την Αφροδίτη Παναγιωτάκου πριν από σχεδόν τρία χρόνια. Μας πρόσφερε την υπέροχη ευκαιρία να μας δείξει όλους αυτούς τους χώρους. Εκείνη την εποχή, ο συγκεκριμένος χώρος ήταν απλώς ένα κτίριο σαν όλα τα άλλα στην περιοχή, αλλά αμέσως σκέφτηκα: θέλω κάτι μεγάλο. Ποτέ δεν φοβόμουν να βουτήξω στα βαθιά, να κάνω κάτι χωρίς να πατάω σε ασφαλές έδαφος, χωρίς την άνεση του ότι όλα είναι εντάξει, ότι βγάζω καλά λεφτά και ούτω καθεξής. Πρέπει να παίρνεις ρίσκα.

Επέλεξα τον τίτλο you are invited ως κάτι θετικό, μια πρόσκληση να κοιτάξεις, να βιώσεις, να σκεφτείς, να ονειρευτείς. Προσκαλώ τον καθένα να το βιώσει. Αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο βιώνω κι εγώ τη ζωή, το πώς αντιμετωπίζω τις τραγωδίες της, την ομορφιά της και όλα τα ενδιάμεσα. Όποτε κάνω μια έκθεση, λαμβάνω πάντα υπόψη τον τόπο και την κουλτούρα της εκάστοτε τοποθεσίας. Είναι σημαντικό για μένα το ότι η έκθεση εδώ είναι site-specific, προσαρμοσμένη στο κτίριο, στην πόλη, στη χώρα. Δεν θέλω μια σειρά από πανομοιότυπες φωτογραφίες σε κορνίζες να ταξιδεύουν από πόλη σε πόλη. Δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο δουλεύω ή ονειρεύομαι – κάτι τέτοιο θα ήταν βαρετό. Θέλω κι εγώ ο ίδιος να ενθουσιάζομαι. Είναι ζωτικής σημασίας να αναπνέεις, να ζεις και να αξιολογείς τα πράγματα τη στιγμή που συμβαίνουν. Θέλω να νιώθω ζωντανός, νέος και φρέσκος.

©Pinelopi Gerasimou

Η ζωή είναι τραγική και η ζωή είναι τα πάντα, είναι σαν ένα όνειρο, σαν μια φαντασία, όπου μπορείς να δημιουργήσεις υπέροχα πράγματα. Και πρέπει να έχει χιούμορ. Το παίρνω πολύ σοβαρά αυτό – και ειδικά το δικό μου χιούμορ.»



Στην πιο εκτενή μέχρι σήμερα ατομική του έκθεση στην Ελλάδα, ο Γιούργκεν Τέλερ παρουσιάζει στο Onassis Ready μια σαρωτική επισκόπηση του φωτογραφικού και βίντεο έργου του. Με σκηνογραφία σχεδιασμένη από το αρχιτεκτονικό γραφείο 6a Architects, η έκθεση εκτυλίσσεται σε χώρους ποικίλων διαστάσεων, σε δύο ορόφους, προτρέποντας τους επισκέπτες να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Κάθε ενότητα της έκθεσης έχει διαμορφωθεί με προσοχή, ώστε να αναδεικνύει τη χαρακτηριστική προσέγγιση του Τέλερ στη δημιουργία αφηγήσεων: έναν συνδυασμό ωμής αμεσότητας και ποιητικής ακρίβειας. Η κάθε αίθουσα προσφέρει διακριτές συνθήκες για την παρουσίαση του έργου του, καθώς οι φωτογραφίες του εμφανίζονται σε διάφορα μεγέθη, με ή χωρίς κορνίζα, σχηματίζοντας μια διαισθητική, μη γραμμική αφήγηση πάνω στους τοίχους. Μεγάλες εικόνες εναλλάσσονται με οικεία κοντινά πλάνα, αποκαλύπτοντας θεματικές ενότητες από το εκτενές έργο του, σε απρόσμενους συνδυασμούς που γεννούν νέες αρμονίες, οι οποίες εκπλήσσουν.

Τα διάσημα έργα από τη γόνιμη καριέρα του παρουσιάζονται πλάι σε ολοκαίνουριες σειρές που κάνουν εδώ το ντεμπούτο τους, συνδυάζοντας την καλλιτεχνική του παρακαταθήκη με μια ανανεωμένη δημιουργική ματιά. Ανάμεσα στα εμβληματικά πορτρέτα του Τέλερ, οι επισκέπτες θα αναγνωρίσουν πρόσωπα όπως τον Πάπα Φραγκίσκο, τον Iggy Pop, την Kate Moss, τη Marina Abramović, την Agnès Varda, τη Sandra Hüller, τη Charlotte Rampling, την Isabelle Huppert και τον Kurt Cobain. Αυτά συνυφαίνονται με νέες δημιουργίες που απεικονίζουν τη σύζυγο και καλλιτεχνική του συνεργάτιδα, Dovile Drizyte, και την κόρη τους, Iggy.

©Pinelopi Gerasimou

Μπαίνοντας στην έκθεση, οι επισκέπτες ξεκινούν τη διαδρομή τους μέσα από τη νέα σειρά Symposium of Love [Συμπόσιο του Έρωτα], που παρουσιάζεται για πρώτη φορά και αντλεί έμπνευση από το Συμπόσιο του Πλάτωνα, όπου ο έρωτας περιγράφεται ως η λαχτάρα για την επανένωση με το χαμένο μας ήμισυ, εκείνο που μας ολοκληρώνει. Οι φιγούρες του Γιούργκεν και της Ντοβίλε εμφανίζονται μαζί σε αυτή τη σειρά, πλεγμένες με τη φύση και ζώα, αποδίδοντας τη ζωή με όλη της την ομορφιά και τον αγώνα. Αμμόλοφοι, πτώσεις και κοινά ταξίδια μας θυμίζουν πως η ζωή μπορεί να είναι όμορφη, άσχημη, μονότονη ή δύσκολη. Κάθε άνοδος και πτώση, κάθε όμορφη και άσχημη στιγμή αποτυπώνονται εδώ σε ένα ενιαίο όραμα.

Στη συνέχεια, ο Τέλερ μάς οδηγεί σε κάποια έργα που, για τον ίδιο, αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους της καλλιτεχνικής του πορείας: My Dad’s picture of me [Φωτογραφία του πατέρα μου με μένα], My Father’s suicide in Erlanger Nachrichten [Η αυτοκτονία του πατέρα μου στην εφημερίδα Erlanger Nachrichten], Mother with Crocodile [Μητέρα με κροκόδειλο], Father and Son [Πατέρας και γιος]. Στο εσωτερικό του κελύφους του πρώτου ορόφου, οι επισκέπτες καλούνται να ανακαλύψουν τη σειρά Guten Morgen Sonnenschein [Καλημέρα, ηλιαχτίδα], έναν στοχασμό πάνω στις κοινωνικές ανησυχίες και τα ζητήματα της εποχής της.

Σε διάλογο με τη σειρά Guten Morgen Sonnenschein, ανάμεσα σε άλλα έργα, παρουσιάζεται και η ανάθεση του Βατικανού για τη φωτογράφιση του Πάπα Φραγκίσκου στη Βενετία, κατά την 60ή Μπιενάλε της Βενετίας, στο Περίπτερο της Αγίας Έδρας, την ώρα που ο Πάπας απηύθυνε λόγο σε κρατούμενες φυλακών.

Στον κεντρικό χώρο του ισογείου, μέσα στις προθήκες, παρουσιάζεται η σειρά The Myth [Ο μύθος], που δημιουργήθηκε με την Ντρίζιτε το 2022. Πρόκειται για τον στοχασμό του Τέλερ πάνω στον θρύλο της γονιμότητας, την προσδοκία της ζωής, την ελπίδα και το μέλλον.

Σε όλη την έκθεση ενσωματώνονται επίσης οι στοχασμοί του Τέλερ πάνω στη ζωή, με τη μορφή σύντομων ιστοριών.

© Margarita Yoko Nikitaki

Στον κάτω εκθεσιακό χώρο, που συνιστά την κορύφωση της έκθεσης, επικρατεί η στοχαστική ατμόσφαιρα ενός παρεκκλησίου, με τη σειρά The Path of Hope [Το μονοπάτι της ελπίδας] (σειρά 57 εκτυπώσεων). Δημιουργήθηκε για το περιοδικό Harper’s Bazaar Italia, το οποίο αφιέρωσε ένα ολόκληρο τεύχος ως δημιουργική πλατφόρμα για το έργο του καλλιτέχνη. Αυτό αποτέλεσε την αφετηρία για ένα εικαστικό ταξίδι σε εκκλησίες όλης της Ιταλίας: από αυστηρές, μπρουταλιστικές κατασκευές έως τη δραματική φωτοσκίαση του μπαρόκ και της Αναγέννησης.



Στο κέντρο του χώρου δεσπόζει ένα περίπτερο που θυμίζει παρεκκλήσι, όπου προβάλλεται το βίντεο Men [Άνδρες] (διάρκεια 6΄46΄΄), εν είδει ερωτικής επιστολής προς τον πατέρα του, τον πεθερό του και την ανδρική φιλία. Το έργο εξερευνά θέματα ανδρισμού, πατρότητας και ανδρικής φιλίας, εμπνευσμένο από τον πεθερό του καλλιτέχνη, ενώ συμμετέχει σε αυτό ο Alexander Skarsgård. Αποτελεί έναν στοχασμό πάνω στις πολυπλοκότητες του να είσαι άνδρας, υποστηριζόμενος από την ήρεμη δύναμη των γυναικών που αντιπροσωπεύουν τη μητέρα του καλλιτέχνη.

Στον χώρο της έκθεσης λειτουργεί βιβλιοπωλείο με τον κατάλογο της έκθεσης σχεδιασμένο από τον Peter Saville Studio από τον εκδοτικό Steidl, memorabilia και προσεκτικά διαλεγμένους τίτλους από την πορεία του καλλιτέχνη, αλλά και μουσική, φαγητό και ποτό που σας καλούν να μείνετε λίγο παραπάνω. Στον υπαίθριο χώρο έχει δημιουργηθεί ένα φιλόξενο χαλαρό lounge σε επιμέλεια της σκηνογράφου Όλγας Μπρούμα, με μουσική που επιμελείται το Stegi.Radio.

© Margarita Yoko Nikitaki

Oι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν κρασιά από τον ελληνικό και γαλλικό αμπελώνα, καθώς και νέα κοκτέιλ με την υπογραφή του wine bar Επτά Μάρτυρες που έχει ήδη αφήσει την ξεχωριστή σφραγίδα του ως ένα από τα πιο ποιοτικά μπαρ της πόλης. Οι Επτά Μάρτυρες μεταφέρουν το πνεύμα που τους ξεχώρισε από τον Νέο Κόσμο στον Ρέντη, κρατώντας την ενέργεια, την ένταση και το στυλ τους. Το μενού στο Onassis Ready, σχεδιασμένο αποκλειστικά για την έκθεση από το NOKELA PROJECT, αντλεί έμπνευση από την αισθητική και το έργο του φωτογράφου και προτείνει ένα street food concept που συνδυάζει διεθνείς επιρροές με ελληνικές πρώτες ύλες, φρέσκες και προσεκτικά επιλεγμένες, για μια αξέχαστη γευστική εμπειρία.

Αυτή η συνεργασία μεταξύ του Γιούργκεν Τέλερ και Στέγης αντανακλά μια κοινή πεποίθηση ότι η τέχνη μπορεί να είναι ταυτόχρονα ενδόμυχη και πολιτική, ακατέργαστη και ποιητική, προσωπική και συλλογική. Μέσα από αυτή τη σύμπραξη, η έκθεση you are invited ανοίγει έναν χώρο διαλόγου ανάμεσα στο συναισθηματικά φορτισμένο σύμπαν του Τέλερ και στις σύγχρονες πραγματικότητες της Ελλάδας, καλώντας σε μια ουσιαστική συνάντηση ανάμεσα στο τοπικό και το παγκόσμιο.

Συντελεστές

Επιμέλεια έκθεσης: Juergen Teller και Dovile Drizyte

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός έκθεσης: Tom Emerson, 6a architects

Διεύθυνση παραγωγής: Josselin Merazguia (Juergen Teller Studio)

Ανάθεση και παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Onassis Ready (Στρατή Τσίρκα 2, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα)

Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή 18:00-23:00

Πληροφορίες για την παράσταση & Εισιτήρια: εδώ

Φωτογραφίες: ©Margarita Yoko Nikitaki

Πηγή: skai.gr

