Με μια εντυπωσιακή συναυλία στους Στύλους του Ολυμπίου Διός, ο Σταύρος Ξαρχάκος άνοιξε εκ νέου το νέο κεφάλαιο των συναυλιών σε αρχαιολογικούς χώρους με τίτλο «Ταξίδι στο Φως», με την υποστήριξη της METLEN.

Με ερμηνευτές τους Δημήτρη Μπάση, Άλκηστη Πρωτοψάλτη και Ηρώ Σαΐα, καθώς και δέκα κορυφαίους μουσικούς, μας χάρισε μια συγκλονιστική εμπειρία στην καρδιά της Αθήνας, με το πάθος του και τον τόσο ελληνικό ήχο της μουσικής του.

Το «Ταξίδι στο φως», το οποίο ξεκίνησε το 2024 από τον Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο και συνεχίστηκε τον Ναό της Αφαίας στην Αίγινα και στο Μουσείο της Ακρόπολης, επανέρχεται το φετινό καλοκαίρι με νέα περιοδεία.

Ο Σταύρος Ξαρχάκος συνεχίζει να μάς ταξιδεύει σε ιερούς χώρους φωτός: εμβληματικά μνημεία της αρχαίας Ελλάδας, που παραμένουν έως σήμερα ζωντανά κύτταρα της αέναης πολιτιστικής μας κληρονομιάς, φιλοξενούν το πολυσχιδές και βαθιά ελληνικό μουσικό έργο του.

Επόμενοι σταθμοί του μοναδικού αυτού «Ταξιδιού» του Σταύρου Ξαρχάκου:

7 Ιουλίου – Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων | Μάριος Φραγκούλης - Ηρώ Σαΐα

12 Ιουλίου – Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης | Μάριος Φραγκούλης - Ηρώ Σαΐα

21 Ιουλίου – Αρχαίο Θέατρο Μεσσήνης | Μάριος Φραγκούλης - Ηρώ Σαΐα

30 Αυγούστου – Αρχαίο Θέατρο Άργους | Μάριος Φραγκούλης - Ηρώ Σαΐα

2 Σεπτεμβρίου – Κάστρο Ρίου, Πάτρα | Δημήτρης Μπάσης - Ηρώ Σαΐα

8 Σεπτεμβρίου - Η αυλαία πέφτει με μια μεγαλειώδη βραδιά στο Ηρώδειο | Συμμετέχουν αλφαβητικά : Δημήτρης Μπάσης - Αλκηστις Πρωτοψάλτη - Ηρώ Σαΐα - Μάριος Φραγκούλης



